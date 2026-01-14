경기지역 '바닥형 보행신호등' 44% 오작동

경기도 내 바닥형 보행신호등 44%가 제대로 작동하지 않는 것으로 나타났다.

경기도 감사위원회는 도내 268곳의 바닥형 보행신호등을 대상으로 정상 작동여부 등을 점검한 결과 44%가 제 기능을 발휘하지 못하고 있는 것으로 집계됐다고 14일 밝혔다.

바닥형 보행신호등(바닥신호등)은 스마트폰에 집중하느라 주변을 잘 살피지 않는 이른바 '스몸비족' 과 어린이, 노인 등 교통약자의 보행 사고 위험을 줄이기 위해 도입된 교통안전시설이다.

도 감사위원회는 지난해 11월10일부터 28일까지 수원, 용인, 고양, 화성, 성남, 안산, 안양, 의정부 8개 시에 설치된 바닥신호등 268곳을 대상으로 도민감사관과 함께 특정감사를 실시했다.

바닥형 보행신호등에 적색과 녹색불이 동시에 들어오고 있다. 경기도 제공

감사결과 적발된 사례를 보면 ▲실제 보행자 신호등과 신호 불일치 4곳 ▲신호등 전체 또는 일부 꺼짐 108곳 ▲적색·녹색 동시 표출 18곳 ▲훼손·파손·오염 11곳 등으로 나타났다.

도 감사위원회는 8개 시, 12개 관련 부서에 주의 조치하고, 보행사고 예방을 위해 신속한 보수와 함께 효율적인 관리 방안을 마련하도록 요청했다.

또 31개 전체 시군에는 예산 낭비 방지와 효율성을 높이기 위해 왕복 4차로 이상 도로에만 설치하도록 돼있는 바닥신호등 설치 기준을 준수해 줄 것을 함께 권고했다. 이는 전체 시군에서 왕복4차로 미만 도로에도 바닥신호등을 설치한 사례가 발견된 데 따른 조치다.

안상섭 도 감사위원회 위원장은 "이번 특정감사를 통해 바닥형 보행신호등에 대한 관리가 강화돼 도민들의 안전한 보행환경이 조성됐으면 한다"면서 "올해도 인공지능(AI)을 활용한 데이터 분석을 통해 도민 실생활 분야에 대한 특정 감사를 지속 추진하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



