거제 폐차장 화재, 4시간 만에 진화 … 건물 1동·지게차 5대 등 전소

12일 오전 7시 52분께 경남 거제시 장평동의 한 폐차장에서 난 불이 4시간가량 만에 모두 꺼졌다.

이 불로 폐차장 건물 1동이 완전히 잿더미가 됐고 내부에 있던 자동차 부품, 지게차 5대, 트럭 4대, 공장 내부에 있던 자동차 부품 등도 까맣게 탔다.

소방서 추산 5000만원 상당의 재산피해가 났으나 인명피해는 없었다.

출동한 소방 당국은 소방대원 36명, 의용소방대 8명, 산불진화대 20명, 경찰 13명, 한전 2명 등 인력 79명, 펌프차, 물탱크, 굴절차, 중장비 등 장비 20대를 동원해 이날 오전 11시 57분께 진화를 마쳤다.

거제시는 이날 오전 8시 17분께 재난 문자를 발송해 "금일 7시 50분경 장평동 폐차장 화재 발생해 연기가 다량 발생 중"이라며 "화재 확산이 우려되니 접근은 자제하길 바란다"고 당부했다.

경찰과 소방 당국은 현장 감식을 통해 정확한 화재 원인을 조사할 방침이다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



