도봉구, 신년인사회 개최…1000여 명 참석

김민진기자

입력2026.01.10 13:29

서울 도봉구(구청장 오언석)가 9일 오후 도봉구청 2층 선인봉홀에서 신년인사회를 개최했다. 이날 행사에는 오세훈 서울시장, 지역 국회의원, 시·구의원, 관계 기관장, 직능단체장, 구민 등 1000여 명이 참석했다.

오언석 도봉구청장(왼쪽)이 오세훈 서울시장(오른쪽)과 함께 구민들에게 인사하고 있다. 도봉구 제공.

오언석 도봉구청장(왼쪽)이 오세훈 서울시장(오른쪽)과 함께 구민들에게 인사하고 있다. 도봉구 제공.

오언석 도봉구청장은 신년사를 통해 새해 구정 비전과 운영 방향을 주민들과 공유했다. 2026년 중점 추진 사업에 대해서는 4가지 분야로 나눠 설명했다.


오 구청장은 서울아레나, 창동민자역사, 동북권 신성장 거점사업, 화학부대 이전부지 개발 등 주요 사업들에 대한 추진현황과 앞으로의 계획을 보고했다. 사업의 원활한 추진을 위해 서울시 등 관계기관과 협의를 이어나가겠다고 약속했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr
