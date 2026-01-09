섬에서 세계로, 영어로 놓는 다리… 울릉군, '2026년 오션브릿지 영어캠프' 실시

원어민 영어수업·레포츠



4박 5일 특별 체험활동

경북 울릉군은 1월 5일부터 9일까지 4박 5일간 울릉중학교 1학년 학생 16명을 대상으로 '오션브릿지 영어캠프'를 운영했다.

오션브릿지 영어캠프. 울릉군 제공 AD 원본보기 아이콘

오션브릿지 영어캠프는 생활 합숙형 해양영어체험 프로그램으로 2025년 여름방학 기간 동안 초등학교 6학년 학생을 대상으로 처음 시행해 높은 만족도와 교육적 성과를 거뒀다.

이에 울릉군은 겨울방학 기간 중학생을 대상으로 한 영어캠프를 기획해 겨울철에도 해양레포츠 체험이 가능한 울진해양스포츠센터에서 캠프를 진행했다.

오션브릿지 영어캠프. 울릉군 제공 원본보기 아이콘

이번 캠프는 기존의 단순 강의식 영어수업에서 벗어나 원어민 강사가 진행하는 몰입형 생활영어 교육으로 구성됐다. 또 동절기 온천 스파월드 체험, 수중 스노쿨링 교육, 영어를 활용한 호텔 식사예절 교육 등 다양한 스포츠·체험형 해양레저 프로그램을 함께 운영해 학생들에게 여름 캠프와는 차별화된 프로그램 속에서 자연스럽게 영어를 체득하는 기회가 됐다.

남한권 군수는 "이번 영어캠프를 통해 학생들이 해양레포츠와 연계한 영어학습 경험으로 사고의 폭을 넓히고 학습 역량을 키우는 계기가 됐길 바란다"며 "앞으로도 울릉군은 영어체험캠프와 해외 어학연수 기회 확대 등 글로벌 인재 양성을 위한 다양한 교육 시책을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



