본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

경기교육청, 학습지원 SW 학교운영委 심의절차 법개정 추진

이영규기자

입력2026.01.08 16:44

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도교육청이 학습지원 소프트웨어의 학교운영위원회 심의 절차와 관련한 법 개정을 대한민국교육감협의회 공식 안건으로 상정해 논의하기로 했다.


이번 안건 상정은 8일 열린 수도권교육감협의회에서 임태희 경기도교육감이 제안하고 서울·인천교육감이 동의하면서 성사됐다.

해당 안건이 대한민국교육감협의회 공식 안건으로 채택되면 교육부에 제출된다.


임태희 교육감은 "경기도교육청 하이러닝을 비롯해 대부분의 시도교육청이 공공 교수 학습 플랫폼을 운영하고 있으며, 이는 개인정보가 출판사에 축적되는 디지털교과서(AIDT) 체계와는 구조적으로 다르다"며 관련 법령 개정의 필요성을 강조했다.


도교육청은 법 개정 이전이라도 학교 현장의 업무 부담을 줄이기 위한 개선 방안을 우선 추진한다.

이를 위해 한국교육학술정보원(KERIS)과 협의해 하이러닝 등 공공기관 플랫폼과 민간 학습지원 소프트웨어에 대해 공급기관이 체크리스트를 직접 작성·제공하도록 하고, 이를 에듀집(EduZip)에 탑재할 계획이다.


임태희 경기도교육감(중앙)이 8일 정근식 서울시교육감, 도성훈 인천시교육감과 기념사진을 찍고 있다. 경기도교육청 제공

임태희 경기도교육감(중앙)이 8일 정근식 서울시교육감, 도성훈 인천시교육감과 기념사진을 찍고 있다. 경기도교육청 제공

AD
원본보기 아이콘

학교는 해당 자료를 내려받아 학교운영위원회 심의 안건에 첨부만 하면 되도록 하는 등 행정 절차를 대폭 간소화할 계획이다.


아울러 학교운영위원회 심의에 활용할 수 있도록 표준화된 심의 양식(샘플)을 제공해 학교별 문서 작성 부담도 최소화할 예정이다.


임태희 교육감은 "학교가 행정이 아닌 교육에 집중할 수 있도록 제도를 개선하는 것이 중요하다"며 "현장 부담을 줄이는 실질적인 제도 개선과 법 개정 논의가 이뤄질 수 있도록 적극 추진하겠다"고 밝혔다.


한편, 교원단체들은 학습지원 소프트웨어 도입 과정에서 학교운영위원회 심의 준비와 각종 자료 작성 등 행정업무가 교사에게 과도하게 전가되고 있다며 공급기관 책임 강화와 심의 절차 간소화를 요구하고 있다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이번엔 직원이다" 삼성전자, 통 크게 질렀다…보상 방식은 "이번엔 직원이다" 삼성전자, 통 크게 질렀다…보... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'나이키 마두로' 끌어내고…트럼프 "내 픽은 너야" 임시직 이 여인

"박나래 '나비약' 먹고 심장이 쿵쿵… 끊기 힘든 마약이었다"

①"예뻐보이더라" 정원오 배우자 문혜정

"10대 시절 범죄가 밑천돼"…캄보디아 스캠 제국 세운 천즈 누구인가

진화된 中 로봇청소기…다리 달고, 수영장까지 들어갔다

홍등 밝혔던 그 곳'평당 7000만원' 불밝혔다

윤석열 '내란 우두머리' 구형 D-1…최고형 사형 나올까

새로운 이슈 보기