광주시, 창업지원 삼각벨트 완성…전주기 창업 생태계 가동

스테이지·성장지원센터·스타트업허브 연계

예비창업부터 실증까지 지원 계획 구상

광주광역시가 예비창업부터 실증·시제품 제작까지 전 단계를 아우르는 창업 지원 체계를 가동한다. 핵심 창업 기반시설을 하나로 잇는 '창업 지원 삼각벨트'를 구축해 창업 성공률을 높이고 지역 경제 체질을 강화한다는 구상이다.

광주시는 오는 2월 본촌산단 내 창업기업성장지원센터, 3월 광주역 창업밸리 내 스타트업 복합허브센터를 각각 준공할 계획이라고 8일 밝혔다. 지난해 3월 개관한 스테이지(빛고을창업스테이션)를 중심으로 세 시설을 연결하는 창업 기반시설 삼각벨트가 완성된다.

스테이지는 예비·초기 창업기업을 발굴·육성하는 거점 인큐베이터로, 기술창업 아이디어 검증과 초기 사업화를 지원한다. 지난해 예비·초기 창업기업 37개사를 대상으로 투자 유치, 대·중견기업 협업, 해외 진출 등을 지원했으며 31개 전문 지원기관이 입주해 있다.

창업기업성장지원센터는 제조 기반 창업초기기업을 위한 성장 거점으로, 80개 입주공간을 갖췄다. 제조 창업기업 시제품 개발과 마스터기업 매칭·협업을 통해 안정적인 성장을 지원한다.

스타트업복합허브센터는 기술 고도화와 실증을 전담하는 시설로, 30여 개 기업이 입주해 기술 실증과 투자 유치, 기업 간 협업을 한곳에서 수행한다.

광주시는 이들 거점을 유기적으로 연계해 기술 실증과 검증을 강화하고, 시장 진출 이전 단계의 창업기업 성장을 지원한다.

강기정 시장은 "창업은 도시의 미래 경쟁력을 좌우하는 핵심 동력"이라며 "창업이 성과와 일자리로 이어지는 구조를 만들어 '부강한 광주'의 토대를 다지겠다"고 말했다.





