2024년 온라인 광고 8% 증가…방송 광고는 5% 감소, 희비 엇갈려

2024년 국내 방송통신 광고비 조사



2024년 기준 온라인 광고비는 전년 대비 7.9% 증가한 반면, 방송 광고비는 5% 감소한 것으로 나타났다.

8일 방송미디어통신위원회와 한국방송광고진흥공사는 2024년 국내 방송통신 광고비 시장 현황과 향후 전망 등을 담은 결과를 발표했다. 국내 소재 광고 매체사를 대상으로 매체별·광고 유형별 광고비 현황과 전망, 광고업무 조사자 현황 등을 파악했다.

먼저 2024년 국내 방송통신광고비는 국내총생산(GDP)의 0.75% 수준인 17조1263억원으로 전년 대비 3.5% 증가했다. 지난해는 총 17조2717억원 수준으로 예상된다.

2024년 매체별로 보면 방송 광고비가 3조2191억원으로 전체의 18.8%를 차지했다. 온라인 광고비는 10조1011억원으로 59%, 신문·잡지 광고가 1조9875억원으로 11.6%, 옥외 광고는 1조2591억원으로 7.4%로 집계됐다.

이중 방송 광고비는 전년 대비 5% 감소했다. 구체적으로 종합유선방송(SO)을 제외한 모든 방송 사업자 광고비가 줄었다. SO는 3.8% 늘었지만, 지상파는 7.2% 줄었다. 방송채널사용사업자(PP)와 IPTV는 3.8%, 12.3% 각각 감소했다.

반면 온라인 광고비는 전년 대비 7.9% 증가했다. 매체별로는 모바일 광고비가 6.9% 증가한 7조7899억원, PC 광고비는 11.3% 증가한 2조3112억원으로 조사됐다. 2025년 온라인 광고비는 전년 대비 6.1% 증가한 10조7204억원으로 전망된다.

2024년 신문 광고비는 전년 대비 2% 감소한 1조6893억원, 잡지는 1.3% 감소한 2982억원으로 집계됐다. 옥외 매체별로는 비디지털형이 2.4% 증가한 7336억원, 디지털사이니지가 4.2% 증가한 5225억원으로 조사됐다.

올해는 온라인동영상서비스(OTT) 광고에 대한 인식 조사도 실시했다. 그 결과 광고주가 OTT 광고를 선택하는 주요 요인은 '타깃 도달의 정확도(53.4%)' '매체 파워(15.5%)' '브랜드·콘텐츠 적합성(10.3%)' 순인 것으로 나타났다.

OTT 광고를 집행한 기업의 절반은 넷플릭스와 티빙에 각각 광고를 게재(중복 포함)했고, 2026년 OTT 광고 집행 계획이 있는 광고주의 65%는 넷플릭스를 선호한 것으로 조사됐다. 자세한 내용은 방미통위 홈페이지와 방송통신광고통계시스템 홈페이지에서 확인할 수 있다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>