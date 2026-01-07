중국 MZ 1만명 몰려갔다… '던스트' 상하이 첫 팝업 '대흥행'

LF 자회사 씨티닷츠의 캐주얼 브랜드

LF LF 093050 | 코스피 증권정보 현재가 17,200 전일대비 10 등락률 -0.06% 거래량 8,168 전일가 17,210 2026.01.07 10:00 기준 관련기사 김상균 LF 대표, 대한민국 패션대상 '대통령상' 표창 고프코어 신발 '킨', 트레일러닝 시장 출사표…신제품 '시크' 출시불닭 열풍 이어갈 차세대 K푸드 '소스'에 풍덩 전 종목 시세 보기 close 자회사 씨티닷츠의 캐주얼 브랜드 '던스트(Dunst)'가 중국 상하이 화이하이중루에서 운영 중인 팝업스토어 흥행에 힘입어 중국 매출이 전년 대비 두 자릿수 성장세를 기록했다.

7일 LF에 따르면 지난해 11월15일 오픈한 던스트 팝업 스토어는 오픈한 지 2주 동안 약 1만 명이 몰리는 등 현지 소비자의 이목을 끌었다. 그 결과 지난해 11월 던스트 중국 매출은 전월 대비 90%, 11~12월 두 달간 전년 대비 60% 성장했다.

던스트 상해 팝업 오픈런 인파. LF 제공

이번 팝업은 그간 온라인을 중심으로 전개해 온 사업을 확장한 던스트의 중국 내 첫 오프라인 접점이다. 상하이의 대표 쇼핑 거리인 화이하이중루 중심부에 약 204㎡(62평) 규모로 조성됐다. 던스트는 지역 특성을 활용해 단기 매출 중심의 이벤트가 아닌 브랜드 콘텐츠 확산을 위한 전략적 공간으로 팝업을 기획했다. 체험과 기록을 중시하는 중국 MZ세대 소비 취향에 맞춰 온라인에서만 접하던 던스트의 세계관을 오프라인에서 밀도 높게 경험하도록 공간과 동선을 설계했다.

그 결과 팝업 오픈 이후 2주 만에 던스트 관련 SNS 게시물은 약 4000여 건(하루 200여건 이상) 업로드됐다. 던스트 공식 샤오홍슈 계정에 올라 온 팝업 영상 콘텐츠는 좋아요 1만 개를 돌파했다.

향후 던스트는 K패션을 대표하는 브랜드로 정체성을 공고히 해 나간다는 계획이다. 던스트 관계자는 "이번 상하이 팝업 스토어는 일회성 이벤트가 아닌 중장기 관점에서 던스트의 글로벌 성장과 브랜드 영향력을 확장하는 신호탄"이라고 밝혔다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



