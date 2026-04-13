디자이너, 영업 직군 모집

LF LF close 증권정보 093050 KOSPI 현재가 24,600 전일대비 250 등락률 -1.01% 거래량 7,201 전일가 24,850 2026.04.13 09:35 기준 관련기사 LF 헤지스 '헤지스 블루' 론칭…'데님' 핵심 카테고리로 '내새끼' 키우는 패션회사…마진은 높지만 성공은 '글쎄' 외국인 숏폼 스팟 헤지스 '스페이스H'…'보라빛 명동' 합류 전 종목 시세 보기 가 오는 22일까지 '2026 글로벌 체험형 인턴'을 모집한다고 13일 밝혔다.

LF는 'Design The Style, Move The Market(스타일을 디자인하고, 시장을 움직인다)'이라는 슬로건 아래, 글로벌 패션 비즈니스 환경에 대응하고 잠재력을 갖춘 국내외 인재들에게 성장의 기회를 제공하기 위해 체험형 인턴십을 진행한다. 다양한 개성과 역량을 지닌 인재들이 브랜드 현업에 참여하며 패션 비즈니스에 대한 이해도를 넓히고, 실질적인 경험을 쌓도록 설계했다.

모집 분야는 디자이너와 영업 직군 두 가지로 나뉜다. 디자인 직군은 ▲알레그리 ▲리복 ▲닥스 여성 ▲닥스 액세서리 ▲질스튜어트뉴욕 액세서리 등 LF 주요 브랜드에서 모집되며, 영업 직군은 다양한 브랜드 운영과 유통 전반을 경험할 수 있도록 구성됐다.

2026 글로벌 체험형 인턴 모집 포스터. LF AD 원본보기 아이콘

지원 대상은 국적·나이·전공에 제한 없이 패션 및 브랜드 비즈니스에 대한 관심과 역량을 갖춘 인재로, 인턴십 전 기간 참여가 가능해야 한다. 글로벌 시장 확대 전략에 맞춰 다양한 문화와 시각을 지닌 인재를 폭넓게 선발할 예정이다.

전형은 서류 심사와 면접으로 진행되며, 디자이너 직군에서는 서류 합격자를 대상으로 디자인 실기 사전 과제가 부여된다. 5월 인터뷰 전형을 거쳐 최종 선발된 인턴은 영업 직군은 5월 말, 디자이너 직군은 6월 초부터 각 브랜드 및 직무에 배치돼 약 3개월 동안 디자인 기획, 개발, 영업 전략 등 실제 업무 프로젝트에 참여하게 된다.

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LF 관계자는 "이번 인턴십은 각자의 강점을 지닌 글로벌 인재들이 LF의 브랜드와 패션 비즈니스를 현업에서 직접 경험할 수 있도록 기획된 프로그램"이라며 "실무 프로젝트뿐만 아니라 직무 교육과 멘토링, 조직 문화 체험 프로그램 등을 함께 운영해 인턴들이 실질적인 성장을 체감할 수 있도록 지원할 계획"이라고 말했다.

한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



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