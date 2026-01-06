"지역산업 이끌 역군" … 창원특례시, 특성화고 대상 현장 체험 실시

창원기계공고 1학년 30명 에스지솔루션 견학



경남 창원특례시는 6일 창원기계공업고등학교 1학년 학생 30명을 대상으로 에스지솔루션(창원시 성산구 소재) 기업 탐방 프로그램을 실시했다.

이번 프로그램은 창원산업진흥원 주관으로 추진되었으며, 기업 현장 체험을 통해 지역 산업에 대한 학생들의 이해도를 높이고, 지역 기업에 대한 긍정적인 인식을 심어주기 위해 마련됐다.

2002년 설립된 에스지솔루션은 일반·서보 유압기기, 동력 전달기기 등을 전문적으로 설계·제조하는 기업으로 기술력을 인정받고 있는 지역의 대표적인 강소기업이다.

학생들은 기업 관계자로부터 기업의 연혁과 주요 생산 제품, 방위산업 분야에서의 역할에 대한 설명을 듣고, 실제 제품이 생산되는 공장 라인을 둘러보며 학교에서 배운 이론이 현장에서 어떻게 적용되는지 직접 확인하는 시간을 가졌다.

최정규 평생교육과장은 "이번 기업 탐방을 통해 학생들이 우리 지역의 강소기업을 알게 되고, 향후 진로를 설정하는 데 있어 실질적인 도움이 되기를 바란다"며 "앞으로도 지역 기업과 학교를 잇는 다양한 프로그램이 추진될 수 있도록 사업을 적극적으로 운영하겠다"고 밝혔다.

한편, 시는 2024년부터 창원산업진흥원 및 지역 5개 대학과 협력하여 교육발전특구 사업을 추진하고 있으며, 2026년에도 지역산업-교육 현장의 연계를 바탕으로 지역 인재가 지역 기업에 취업·정주하는 선순환 생태계 조성을 위해 다양한 지원 사업을 이어갈 계획이다.





