테일러메이드, 프리미엄 플레이어스 백팩 트레블러 출시

노우래기자

입력2026.01.05 21:12

골프에서 일상까지 다재다능 백팩
여행 고려 인체공학적 설계 편안한 착용감
노트북·전자기기 보호 패브릭 소재 적용

테일러메이드가 견고한 수납력의 플레이어스 백팩 트레블러를 선보인다고 5일 밝혔다.


플레이어스 시리즈에 속하는 제품이다. 골프를 중심으로 일상과 여행까지 아우르는 다양한 라이프스타일 환경에서 활용할 수 있다. 필드는 물론 출퇴근, 여행 등 폭넓은 상황에서도 골퍼의 니즈를 충족시키는 실용성과 완성도를 갖췄다.

테일러에미드가 플레이어스 백팩 트레블러를 출시했다. 테일러메이드 제공

견고한 내구성과 체계적인 수납구조를 통해 특유의 퍼포먼스 감각을 담아냈다. 절제된 디자인에 메탈 로고 디테일을 더해 세련된 존재감을 강조했다. 일상 사용에 적합한 견고한 패브릭 소재를 적용했다. 충격을 최소화하는 보호 수납부를 통해 노트북과 각종 전자기기를 안정적으로 보관한다.

디테일에서도 프리미엄 감성을 놓치지 않았다. 방수 라이너가 적용된 물병 포켓과 통기성 백 패널은 쾌적한 착용감을 선사한다. 물병 포켓 하단에 설계된 드레인 포트는 물기와 습기까지 세심하게 관리한다.


여행과 이동을 고려한 스마트한 설계도 눈에 띈다. 인체공학적 구조로 장시간 착용에도 편안하다. 트롤리 패스 스루 패널을 채택해 여행 시 캐리어와의 높은 호환성을 자랑한다. 체계적인 수납 구조와 다양한 오거나이저 포켓을 통해 소지품을 효율적으로 정리한다.




노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
