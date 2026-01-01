양산시 천성산, 한반도 ‘첫 태양’ 품었다… ‘2026 해맞이 행사’ 성료

천성산 원효봉 천성대, 시민 2000여명과 새해 염원 빌어

한반도에서 가장 빠른 일출을 품은 천성산이 또 한 번 새해의 문을 열었다.

경남 양산시는 2026년 병오년(丙午年) 새해 첫날인 1월 1일 한반도에서 일출을 가장 먼저 볼 수 있는 천성산 원효봉 천성대 일원에서 '천성산 해맞이 행사'가 성황리에 개최됐다.

양산목련라이온스클럽의 주최·주관으로 진행된 이 날 행사는 영하의 추운 날씨에도 불구하고 새해 첫 일출을 보기 위해 전국 각지에서 모인 2000여명의 해맞이 인파로 천성산 원효봉 일원을 가득 메웠다.

식전 행사가 진행된 무대에서는 지난 번뇌를 벗고 새로운 시작을 알리는 승무 공연, 새해 대박을 기원하는 박 퍼포먼스가 진행됐으며, 이어 박완수 경남도지사, 나동연 양산시장, 윤영석 국회의원, 김태호 국회의원, 곽종포 시의회의장, 김남진 라이온스클럽 3지역 위원장이 차례로 새해 덕담을 전했다.

천성산 새해 해맞이 행사. 양산시 제공 원본보기 아이콘

시민들이 일출을 기다리며 추위를 피할 수 있도록 설치한 방한텐트 내부에서는 어묵탕과 온음료를 제공하면서 따뜻함을 나눴고, 새해 소망을 담는 소원지 쓰기, 붉은 조형물과 일출 조망 포인트를 활용한 포토존 등 다채로운 프로그램이 운영됐다.

양산시는 많은 인파가 몰릴 것에 대비해 유관기관과 긴밀한 협조체계를 구축하고, 등산로와 행사장 곳곳에 안전요원을 배치해 단 한 건의 안전사고 없이 행사를 마무리했다. 특히 셔틀버스 운행 확대와 임시 주차장 확보를 통해 방문객들의 교통 불편을 최소화했다.

박완수 경남도지사는 "2026년은 경남도가 330만 도민과 함께 힘차게 뛰어오르는 한 해가 될 것으로 확신한다"며 "도민 여러분과 같이 힘 모아주시고 경남도정이 도민을 위해 열심히 일하는 한 해가 되도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

나동연 시장은 "천성산은 한반도에서 새해 첫 일출을 가장 먼저 마주하는 희망의 성지"라며 "천성산의 햇살이 희망으로 퍼져나가듯 시민의 삶이 그 어느 때보다 빛나길 기원한다. 올해는 양산시 승격 30주년을 맞이하는 뜻깊은 해이자, 새로운 100년 도약의 기반을 다지는 중요한 원년이 될 것"이라며 "중단 없는 시정의 연속성을 확보하고 시민과의 약속을 성실히 이행하는 2026년 한해를 만들어가겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>