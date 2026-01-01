이기재 양천구청장 "미래 100년 도약 본격화"

목동 14개 단지 4만7000세대 재건축

서부트럭터미널 개발·대장홍대선 착수

이기재 서울 양천구청장이 올해 신년사를 통해 "양천은 확실한 변화의 궤도에 올라섰으며, 새해에는 미래 100년을 향한 도약을 본격화하겠다"고 밝혔다.

이 구청장은 신년사에서 민선 8기 출범과 함께 약속한 '새로운 양천시대'가 도시정비와 교통·생활 인프라 전반에서 구체적인 변화로 이어지고 있다고 강조했다.

정체돼 있던 도시정비사업이 본궤도에 올랐다. 목동아파트 14개 단지가 모두 정비구역 지정을 마쳐 약 4만7000세대 규모의 신도시급 변모를 앞두고 있으며, 총 66개 구역에서 정비사업이 순조롭게 추진되고 있다.

도시 인프라 분야에서도 진전이 있었다. 서부트럭터미널 개발은 도시첨단물류단지 조성을 위한 기공식을 열었고, 신월동 '첫 지하철 시대'를 여는 대장홍대선도 공사에 착수했다. 목동운동장·유수지 개발, 2호선 신정지선 연장, 신정차량기지 이전 등도 실현 가능한 계획으로 구체화되고 있다.

구민 일상과 직결된 정책도 강화했다. '의식주 레벨업' 등 취약계층 지원과 공항소음 피해 주민을 위한 재산세 감면 등 실질적 지원을 지속했으며, 신월권에 평생학습·문화예술·미래교육 인프라를 확충해 지역 간 격차 해소에도 주력했다.

올해에는 돌봄·교육·경제 활력 분야를 중심으로 성장 기반을 다진다. 초등 자녀까지 안심하고 맡길 수 있는 '밤샘 긴급돌봄' 등 양천형 보육서비스를 확대하고, 서울시 자치구 최대 규모의 장학금 지원을 통해 교육 기회를 넓힌다. 기업 유치와 창업 육성, 지역 상권 활성화 지원으로 도시 전반의 활력을 높인다는 계획이다.

이 구청장은 "양천은 지금 재도약을 위한 중요한 시점에 와 있다"며 "그동안의 노력을 토대로 미래 100년을 준비하는 도시로 나아가겠다"고 말했다.

신년사 전문은 양천구청 홈페이지에서 확인할 수 있다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



