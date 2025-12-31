'375만→508만원' 자격증 하나 더 땄을 뿐인데…"중장년 역전 루트"

노동부, 중장년 자격 취득 로드맵 공개

기사→기능장·기술사 '시너지' 효과 확인

50~60대 중장년도 국가기술자격을 단계적으로 취득하면 임금이 구조적으로 상승하는 경로가 확인됐다. 산업안전·소방설비·건설안전·전기 등 핵심 기술 자격을 어떻게 쌓느냐에 따라 임금 상승의 효과에도 상당한 차이가 있었다.

고용노동부와 한국직업능력연구원은 31일 만 50∼65세 미만 국가기술자격 취득자의 자격 수준에 따른 임금 데이터를 분석해 '중장년 자격 취득 로드맵'을 공개했다. 이번 분석은 2015년부터 10년간 중장년이 가장 많이 취득한 상위 5대 기사 자격을 중심으로 실시됐다. 해당 기사 자격의 취득 후뿐 아니라, 그 전후 다른 자격을 취득하고 재취업했을 때의 임금 변화 데이터를 추적해 '시너지 효과'를 부르는 자격 정보도 제시했다.

임금 상승 폭이 가장 큰 분야는 산업안전 분야였다. '산업안전산업기사' 취득자의 월평균 임금은 약 346만원이었지만, '산업안전기사'를 취득하면 약 375만원으로 상승했다. 여기에 '위험물기능장'을 추가로 취득하면 월 평균 임금이 약 508만원이 됐다. 기사 자격만 보유한 경우보다 133만원이 상승한 수치로, 연계 자격 취득이 임금 상승의 분기점이 된 것으로 추정할 수 있는 부분이다.

소방설비 분야에서도 추가 자격 취득이 임금 상승으로 이어졌다. 먼저 소방설비(전기) 분야의 경우, '소방설비산업기사'는 월평균 약 299만원에서 '소방설비기사' 약 313만원으로 상승했고, 추가로 '공조냉동기계기사' 자격을 취득하면 약 372만 원을 받는 것으로 분석됐다. 소방설비(기계) 분야에서도 '소방설비산업기사'의 경우 약 292만원, '소방설비기사'는 약 305만원의 월 평균 임금을 받았으며, 여기에 '건설안전기사'를 추가 취득했을 때 약 378만원으로 임금이 상승하는 게 확인됐다.

건설안전 분야는 자격 수준이 임금 곡선으로 이어지는 흐름이 확인됐다. '건설안전산업기사' 취득자의 월 평균 임금은 약 383만원, '건설안전기사' 취득자는 약 413만원, '건설안전기술사' 취득자는 약 451만원으로 나타났다. 건설안전기사와 함께 콘크리트기사를 추가로 취득한 경우에도 월 평균 임금이 약 451만원으로, 기술사 취득자와 유사한 수준으로 조사됐다.

전기 분야에서도 비슷한 흐름이 확인됐다. '전기기능사' 261만원, '전기산업기사' 280만원, '전기기사' 292만원으로 단계적 상승이 이어졌다. 기사 취득 후 '공조냉동기계기사'를 추가 취득하면 월 평균 임금이 357만원으로 급등하며 상승효과가 뚜렷했다.

정부는 이런 분석 결과를 토대로 폴리텍 중장년 특화훈련 규모를 대폭 늘리는 등 중장년의 경력 전환과 재취업을 지원하는 정책을 확대한다는 방침이다.

권진호 노동부 통합고용정책국장은 "이번 로드맵이 중장년이 현장에서 통하는 자격 조합을 가늠하고 재취업 전략을 세우는 데 참고 자료가 되길 기대한다"며 "정부는 앞으로도 중장년의 일자리 기회를 넓히기 위해 정보 제공부터 직업훈련, 일 경험, 취업 알선, 고용장려금 등을 연계하는 정책 패키지 지원을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

더 많은 자격 관련 정보를 얻고 싶은 중장년은 산업인력공단 국가기술자격 누리집을, 자격 취득을 위한 훈련과정 정보를 얻고 싶으면 고용24 누리집을 확인하면 된다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



