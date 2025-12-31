G마켓, 올해 첫 'G락페' 1월1일 오픈…한우 65% 할인

5% 중복쿠폰 3종, 최대 15% 적립

G마켓과 옥션이 오는 1월 1일부터 3일까지 특가 프로모션 'G락페(G마켓 질러락 페스티벌)'를 진행한다고 31일 밝혔다. '새해맞이도 G락페' 행사 컨셉에 맞춰, 식품부터 라이프스타일 전반에 걸친 상품을 파격적인 혜택으로 선보인다.

가장 눈길을 끄는 코너는 매일 자정에 공개하는 '온에어 핫딜'이다. 밴드 자우림이 출연한 이번 G락페 광고에 소개된 상품을 중심으로 한우·한돈, 신선식품, 겨울 간식 등을 최저가 수준에 판매한다.

1일 대표상품은 '엄마네 한우(1++ 등급) 부위별 골라 담기 특가'다. 육회, 국거리, 불고기, 차돌박이, 등심 등을 최대 65% 할인가에 판매한다. G마켓은 이번 행사에서 우수한 품질의 한우·한돈을 합리적인 가격에 선보이기 위해 상품 소싱에 집중했다. 이 외에도 '한상궁김치 석박지(2kg)', '신세계푸드 올반 핫도그(40개)' 등을 선보인다.

24시간 한정 판매하는 'G락페 특가'도 진행한다. 1일 자 대표상품으로 ▲비발디파크 리프트권 ▲제주직송 한라봉 ▲미샤 베스트상품 1+1 등이 있다. 2일은 ▲나이키 가방 ▲통영산 활 가리비를, 3일은 ▲아토베리어365크림 ▲종근당 비타민C 등을 선보인다.

쇼핑 편의를 높이기 위한 '새해맞이 5대 테마관'도 운영한다. ▲새해 다짐(건강·도서) ▲새해 스타일(패션·뷰티) ▲새해 포근한 우리집(리빙) ▲새해 신나는 겨울방학(여행·레저) ▲새해 장보기(식품·생필품) 등 목적에 따라 맞춤형 쇼핑이 가능하다.

추가 할인 혜택도 있다. 5% 중복쿠폰 3종(최대 2000원, 1만원, 3만원 할인)을 통해 가격대별 맞춤형 할인을 제공하고, LG생활건강, 애경, 불스원 등 '슈퍼브랜드데이 MAX' 참여 제품 구매 시 최대 15% 적립 혜택을 제공한다.

G마켓 관계자는 "2026년의 시작을 알리는 첫 G락페인 만큼, 고객 선호도가 높은 한우 등 신선식품 및 시즌 인기 상품을 엄선했다"며 "고물가 속 장바구니 부담을 덜기 위해 다양한 할인 혜택을 준비한 만큼, 새해에 필요한 상품들을 좋은 가격으로 '득템'할 수 있을 것"이라고 말했다.





