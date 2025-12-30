한국고전번역원, '교육기부 진로체험 인증기관' 선정

교육부·대한상공회의소 선정

한국고전번역원은 교육부와 대한상공회의소가 주관하는 '교육기부 진로체험 인증기관'으로 선정됐다고 30일 밝혔다.

한국고전번역원 건물 외관. 한국고전번역원 제공 AD 원본보기 아이콘

교육기부 진로체험 인증제는 청소년을 대상으로 양질의 진로체험 프로그램을 무료로 제공하는 기관을 대상으로, 프로그램의 전문성·안정성·지속 가능성 등을 종합적으로 평가해 인증을 부여하는 제도다.

한국고전번역원은 관내 각 중·고등학교 학급 및 동아리 등을 대상으로 고전이 한글로 번역되는 과정을 쉽게 이해할 수 있도록 기관 고유의 특성을 살린 진로체험 프로그램을 운영해 왔다.

이번 인증을 통해 한국고전번역원은 2028년 12월23일까지 3년간 인증기관 자격을 유지하게 되며, 교육부로부터 인증 마크 사용 권한과 인증 현판을 부여받아 대외 홍보에도 적극 활용할 계획이다.

한국고전번역원의 진로체험 프로그램 '나도 고전번역가!'는 교육부가 학생들의 다양한 진로체험을 지원하기 위해 운영하는 대국민 서비스 플랫폼 '꿈길'을 통해 신청할 수 있다.

김언종 원장은 "이번 인증은 2021년 최초 인증 획득 이후 두 번째로 받은 인증으로, 한국고전번역원이 청소년 진로체험 기관으로서의 역량을 다시 한번 인정받은 결과"라며 "앞으로도 청소년들의 다양한 진로 탐색과 인문학적 꿈을 키울 수 있는 프로그램을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



