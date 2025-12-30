쿠팡 로저스 대표 "국정원 지시로 중국서 유출자 만났다"

국회 연석 청문회서 자체 조사 의혹 반박

"소통한 관계자 이름 제공하겠다"

과기부 장관 "국정원 지시 권한 없어" 진실공방

해롤드 로저스 쿠팡 임시대표가 회사 측이 발표한 개인정보 유출 사태와 관련 조사 결과에 대해 "자체 조사가 아니고, 정부의 지시에 따라 진행한 조사"라고 재차 강조했다.

헤롤드 로저스 쿠팡 대표이사가 30일 서울 여의도 국회에서 열린 '쿠팡 연석 청문회'에 참석해 발언 하고 있다. 강진형 기자

로저스 대표는 이날 국회에서 열린 '쿠팡 침해사고 및 개인정보 유출, 불공정 거래, 노동환경 실태 파악과 재발방지 대책 마련을 위한 청문회'에 증인으로 출석해 정부 지시에 따라 조사했다는 기존 주장이 유효하냐는 더불어민주당 황정아 의원의 질의에 이같이 답했다. 이어 어느 정부부처와 협력했느냐는 질문에는 "국가정보원에서 이를 공개적으로 확인한 것으로 알고 있다"고 덧붙였다. 누구와 소통했는지에 대해서는 "해당 내용을 소통한 관계자의 이름을 제공하겠다"는 의사를 밝혔다.

로저스 대표는 "해당 기관에서 (조사에) 협력해야 한다고 말했고, 정보 유출자에게 연락하라고 여러 차례 요청했다"면서 "처음에는 거부했지만 관련 법에 따라 기관의 지시를 따라야 한다고 이해해서 유출자를 중국에서 만났다"고 해명했다. 그러면서 "(해당 기관에서) 포렌식 복사본을 만들어서 전달해 달라고 해서 기관에 이를 전달했고, 원본은 경찰에서 가지고 있다"며 "포렌식 분석은 저희가 하지 않았다"고 덧붙였다.

앞서 쿠팡은 지난 25일 개인정보 유출 사고 관련 조사 결과를 발표하면서 정부 지시에 따라 유출한 전직 직원을 특정하고, 유출자 진술과 저장 장치를 확보했다고 밝혔다. 또 유출자 컴퓨터에 저장된 고객 정보가 3000건으로 제한됐고, 이는 외부로 유포되거나 판매되지 않았다는 점도 확인됐다고 강조했다. 그러나 조사 주체인 경찰과 과학기술정보통신부가 이와 관련해 쿠팡과 협의한 적이 없다고 반박하면서 쿠팡이 사태를 축소하기 위해 셀프 조사를 진행했다는 논란이 불거졌다.

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관. 연합뉴스

'쿠팡 사태 범정부 태스크포스(TF)' 팀장인 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 "포렌식 검사 주체는 민관합동조사단과 개인정보보호위원회, 경찰청"이라며 "검사 결과를 최종적으로 확인한 뒤 이를 밝혀야 하는데 쿠팡이 해서는 안 되는 일을 했다"고 지적했다.

이어 "쿠팡은 용의자 노트북, 컴퓨터 저장 장치 총 4개 중 노트북을 압수해서 그 중 확인된 3000건을 유출된 정보라고 이야기하는 것"이라며 "용의자가 노트북, 컴퓨터 외에도 클라우드에 정보를 올렸을 수도 있으며 이러한 모든 분석을 해야 한다"고 설명했다.

쿠팡 측이 정부 지시에 따랐다며 국정원을 지목된 데 대해서도 "노트북 등을 이송하는 과정에서 유실, 국제적인 (사이버 공격) 배후 사태로 활용되는 것에 대한 우려 때문에 이송 과정을 협조한 것으로 안다"면서 "쿠팡에 지시할 수 있는 것은 플랫폼 주무 부서인 과기정통부이지 국정원에 지시 권한은 없다"고 강조했다.





