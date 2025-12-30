본문 바로가기
사회
성남시, 판교 마당바위서 신년 해맞이…천제봉행·국악 공연 풍성

이종구기자

입력2025.12.30 08:12

숏뉴스
"일출 보며 소원 빌어요"
천제봉행·국악단 공연도 열려

경기 성남시는 2026년 1월 1일 오전 6시 30분 분당구 금토산 내 판교공원 정상 마당바위에서 해맞이 행사를 연다.

2024년 1월 1일 성남 판교마당바위 일출. 성남시 제공

2024년 1월 1일 성남 판교마당바위 일출. 성남시 제공

시민과 함께 새해 일출을 맞으며 희망을 나누기 위해 판교 마당바위 해맞이축제위원회(위원장 박팽수)와 성남문화원(원장 김대진)이 공동 주관해 개최하는 행사다.


일출 시각은 오전 7시 46분을 예상하는 가운데 성남시민의 안녕과 지역발전을 기원하는 천제봉행(하늘에 드리는 제사) 제례 의식이 진행된다.

해가 떠오르면 새해 소원을 빌고, 새로운 다짐을 하는 시간도 마련된다.


해맞이 후엔 축제위원회가 판교공원 등산로 입구에서 일출 행사를 함께한 시민들에게 가래떡을 나눠 준다.


윷놀이, 투호, 제기차기 등 전통 민속놀이 체험과 성남시립국악단의 타악기 퍼포먼스 '태동', 김우성 뮤지컬 배우의 신년 축가 '지금 이 순간', 춤자이무용단의 '기원무' 등 문화 행사도 열린다.

2024년 1월 1일 성남 판교마당바위 해맞이 행사 때 신년 축시 낭독 모습. 성남시 제공

2024년 1월 1일 성남 판교마당바위 해맞이 행사 때 신년 축시 낭독 모습. 성남시 제공

행사에 참여하려는 시민은 방한복 등 따뜻한 옷차림과 함께 등산화, 손전등, 아이젠 등 안전 장비를 갖추고 방문해야 한다.

다만, 해맞이 장소인 마당바위가 협소해 많은 사람이 몰릴 경우, 시민 안전 확보를 위해 현장 인원 통제가 이뤄질 수 있다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
