튀르키예 경찰, IS 테러리스트 6명 사살

최태원기자

입력2025.12.29 18:15

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경찰 3명 사망 8명 부상

튀르키예 경찰이 이스탄불 근교에서 근본주의 테러조직 이슬람국가(IS)와 총격전을 벌여 총 9명이 숨졌다.

튀르키예군 특수부대가 29일(현지시간) 얄로바 지역에 배치돼 이슬람국가(IS) 소탕 작전을 펴고 있다. 연합뉴스

튀르키예군 특수부대가 29일(현지시간) 얄로바 지역에 배치돼 이슬람국가(IS) 소탕 작전을 펴고 있다. 연합뉴스

29일(현지시간) 아나돌루통신 등 현지매체에 따르면 이날 오전 튀르키예 북서부 도시 얄로바의 중심가인 엘말르크 마을 주택가에서 경찰이 IS 소탕전을 펴는 도중 총격전이 벌어졌다.


알리 옐리카야 튀르키예 내무장관은 이 사건으로 경찰관 3명이 숨지고 8명이 다쳤다고 밝혔다. 경찰은 IS 소속 테러리스트 6명을 사살했다.

앞서 튀르키예 검찰은 지난 25일 IS가 새해를 맞아 테러 공격을 모의한 정황을 포착, 경찰을 통해 동시다발적인 수색에 나서 용의자 115명을 검거했다고 밝힌 바 있다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

