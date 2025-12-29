K-수출, 사상 첫 7000억달러 돌파…세계 6번째 수출대국 도약

미 관세·보호무역 속에도 7년 만에 기록 경신

반도체·자동차·선박이 견인

외국인투자도 역대 최대

한국 수출이 사상 처음으로 연간 7000억달러를 돌파하며 세계에서 여섯 번째로 '7000억달러 클럽'에 이름을 올렸다.

산업통상부와 관세청은 29일 오후 1시3분 기준 우리나라 누적 수출액이 7000억달러를 돌파했다고 밝혔다. 2018년 6000억달러를 넘어선 이후 7년 만의 기록으로, 글로벌 보호무역 확산과 미국 관세 압박 속에서 이뤄낸 성과라는 점에서 의미가 크다.

정부는 이번 성과를 두고 "어려운 통상 환경 속에서도 위기를 기회로 전환한 우리 기업과 국민의 저력을 확인한 결과"라고 평가했다. 특히 에너지 수입 의존도가 높은 경제 구조에서 무역수지 흑자를 통해 경제 안정성을 유지했다는 점을 강조했다. 실제로 올해 1월부터 12월28일까지 에너지 수입은 1174억달러에 달했지만, 무역수지는 730억달러 흑자를 기록했다.

올해 수출은 상반기까지 부진했으나, 새 정부 출범 이후 시장 신뢰 회복과 대미 관세 협상 타결 등으로 불확실성이 완화되면서 하반기 들어 뚜렷한 반등세를 보였다. 지난 6월부터 11월까지 6개월 연속으로 해당 월 기준 역대 최고 실적을 경신했고, 9월에는 월 수출액 659억달러로 사상 최대치를 기록했다.

품목별로는 반도체가 수출 증가세를 주도했다. 반도체 수출은 1~11월 누적 1526억달러로 전년 대비 19.8% 늘며 역대 최대 실적을 기록했다. 자동차는 미국 관세 등 악재에도 불구하고 660억달러를 기록했고, 선박은 고부가가치 액화천연가스(LNG) 운반선 수출 확대에 힘입어 8년 만에 300억달러를 넘어섰다. 바이오헬스 역시 위탁생산(CMO) 수주 증가로 꾸준한 성장세를 이어갔다.

수출의 질적 변화도 두드러졌다. 화장품, 농수산식품, 전기기기 등 소비재와 유망 품목들이 새로운 성장 동력으로 자리 잡았고, 수출 시장 역시 중국·미국 중심에서 아세안(동남아시아국가연합)과 유럽연합(EU), 중남미 등으로 다변화되는 흐름을 보였다. 중소기업 수출 역시 지난 9월까지 수출액과 기업 수 모두 역대 최대치를 기록하며 수출 저변이 한층 확대됐다.

수출 호조와 함께 외국인직접투자도 역대 최대 실적을 경신했다. 상반기에는 부진했지만 하반기 들어 인공지능(AI)·반도체 등 첨단산업 중심의 대규모 투자가 유입되며 연간 투자 신고액이 350억달러를 넘어섰다. 특히 공장과 사업장을 새로 짓는 그린필드 투자가 크게 늘어 지역경제 활성화와 고용 창출 효과가 클 것으로 기대된다.

정부는 내년에도 수출과 외국인 투자 상승 흐름을 이어가기 위해 제조 혁신과 수출 품목·시장 다변화, 지방 중심의 투자 인센티브 강화 등을 통해 2년 연속 수출 7000억달러 달성과 외국인 투자 350억달러 이상 유치를 목표로 하겠다는 방침이다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



