김동연, 12·29 여객기 참사 1주기 "희생자 179분의 안식 기원한다"

이영규기자

입력2025.12.29 09:54

김동연 경기도지사가 179명의 아까운 목숨을 앗아간 '12·29 여객기 참사' 1주기를 맞아 희생자 추모와 함께 유족에 깊은 위로의 말씀을 전했다.


김동연 지사는 29일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 "마음을 다해 희생자 한 분 한 분을 추모한다"며 "큰 슬픔과 고통 속에 계신 유가족 여러분께 깊은 위로의 말씀을 드린다"고 전했다.

이어 "2024년 12월29일 오전 9시 2분57초, 모든 삶이 멈췄다"며 "1주기를 앞둔 유가족 여러분의 말씀을 들었는데, 1년이 지났지만 아직 부족하다"고 지적했다.


김동연 경기도지사가 29일 자신의 SNS에 올린 글과 추모 사진

김동연 경기도지사가 29일 자신의 SNS에 올린 글과 추모 사진

그러면서 "철저한 진상규명과 책임자 처벌, 재발 방지 대책 마련은 희생자를 위해, 그리고 남겨진 우리를 위해 반드시 이뤄내야 할 의무"라며 "가장 먼저, 유가족들의 눈물을 닦아줄 투명하고 신속한 조사와 진정성 있는 소통이 필요하다"고 강조했다.


특히 "경기도는 다시는 누구도 같은 고통을 겪지 않길 바라는 유가족의 간절한 마음과 끝까지 함께하겠다"며 "1년 전 너무도 평범했던 오늘, 우리 곁을 떠나신 179분의 안식을 기원한다"고 덧붙였다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
