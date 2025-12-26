▲오복일씨 별세, 故박수완·박수영(국민의힘 국회의원) 씨 모친상, 정수영·전영미씨 시모상=27일, 아주대학교병원 장례식장 01호실, 발인 29일 오전 8시 30분, 장지 양평 별그리다
[부고]박수영(국민의힘 국회의원)씨 모친상
2025년 12월 26일(금)
