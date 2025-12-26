본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

광주시, 재난관리 '우수'…특교세 1억3천만원 확보

호남취재본부 송보현기자

입력2025.12.26 13:00

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

행안부 평가서 우수기관 선정

광주시가 행정안전부 '2025년 광역지방자치단체 재난관리평가'에서 우수기관으로 선정돼 행안부 장관 표창과 재난안전특별교부세 1억3,000만원을 확보했다.

광주광역시청. 송보현 기자

광주광역시청. 송보현 기자

AD
원본보기 아이콘

26일 광주시에 따르면 재난관리평가는 '재난 및 안전관리 기본법'에 따라 재난관리 책임기관의 대응 체계와 현장 역량을 점검하는 제도다. 올해 평가는 공통·예방·대비·대응·복구 등 5개 분야 40개 지표를 기준으로 서류 검증과 현장 인터뷰 방식으로 이뤄졌다. 지방자치단체장의 재난 상황 대응력, 교육·홍보 및 위험 저감 활동, 매뉴얼 관리와 협력체계, 초동조치와 사고 대응 사례 등 전 단계의 실적이 평가 대상에 포함됐다.


광주시는 재난안전 지휘본부 기능 강화와 선제 대응 체계 구축이 긍정적 평가를 받았다. 기후변화와 도시화, 기술 의존도 증가로 재난 양상이 단일재난을 넘어 신종·복합재난으로 확산하는 상황에 대응해 '안전은 필수다'를 민선 8기 안전 정책의 핵심 방향으로 설정하고 예방과 피해 최소화를 위한 정책을 추진해온 점이 실적으로 반영됐다.

김준영 광주시 시민안전실장은 "이번 평가는 언제 어디서나 안전 도시 광주를 만들기 위한 시정 방향과 시민들의 자발적인 참여가 함께 일궈낸 결과"라며 "앞으로도 재난으로부터 시민의 생명과 재산을 지키고 내일이 더 안전한 광주를 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'현대판 노예' 된 한국 대학생들 충격 실태…악덕업체들, 美 J-1비자 악용 '현대판 노예' 된 한국 대학생들 충격 실태…악덕... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"면치기 안 해요"…한 달 만에 1억뷰 찍은 에스파 신라면 광고

비즈니스석 앉아 김밥에 라면 먹으며 "지긋지긋한 가난"…난데없는 챌린지 논란

"물 마시다 취할 뻔"…韓 편의점서 '페트병 생수' 산 日 관광객 화들짝

'저속노화' 정희원, 스토킹 고소 연구원에 "살려달라" 메시지

벨튀도 모자라 도어킥?…"다치거나 죽을 수도" 강력 경고

'北매체 사이트 개방' 李대통령 지시에 속도냈지만…'방미심위'에 발목

이 대통령, 새해 연하장 발송…"어려움도 함께라면 이겨낼 수 있다"

새로운 이슈 보기