한화시스템, 한미 연합작전의 'AI 지휘관' 지휘통제체계 재구축

국내 첫 군 지휘통제체계 AI 적용

클라우드 등 첨단 ICT기술 탑재

한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 55,700 전일대비 600 등락률 -1.07% 거래량 572,608 전일가 56,300 2025.12.26 09:27 기준 관련기사 투자금을 최대 4배까지? 금리는 연 4%로 부담 없이!보잉, 'F-15EX 조종석 디스플레이' 한화시스템에 발주추가 투자금, 신용미수대환 모두 연 4%대 부담 없는 금리로 전 종목 시세 보기 close 이 한미 연합작전을 총괄하는 핵심 지휘통제체계의 재구축 사업을 도맡는다. 전시작전통제권 전환을 앞둔 현시점에서 한국군 주도의 연합전술을 지원하는 최초의 인공지능(AI) 지휘체계가 될 것으로 기대된다.

연합지휘통제체계(AKJCCS) 운용 개념도. 한화시스템 AD 원본보기 아이콘

한화시스템은 방위사업청이 주관하는 937억원 규모의 '연합지휘통제체계 성능 개량 체계 개발' 사업을 수주했다고 26일 밝혔다. 지휘통제체계는 군 지휘관이 임무에 따라 부대의 운용을 지시하고 통제하는 데 필요한 시설과 장비를 뜻한다.

연합지휘통제체계는 한반도 전역에서 한미 연합작전에 대한 지휘·통제를 수행하는 핵심 체계로 2015년 처음 전력화됐다. 그러나 시스템 운영·보안 이슈가 지속적으로 제기되고, 전작권 전환과 연합 지휘구조 변화에 따른 기술 고도화 필요성이 높아지면서 단순 성능개선이 아닌 체계 전면 재개발이 결정됐다.

성능개량 되는 연합지휘통제체계에는 ▲AI 기반 상황 분석 및 자동화 의사결정 지원 ▲클라우드 기반 서버 구축 ▲데스크톱 가상화 적용 등 다양한 최신 ICT 기술이 폭넓게 활용된다.

특히 이번 사업은 지휘통제체계에 AI를 적용하는 국내 첫 사례다. 전장에서 발생하는 방대한 데이터를 AI가 신속하게 수집·처리함으로써 운용자의 업무 수행 시간을 크게 단축할 것으로 예상된다. 또한 정보 분석부터 계획 수립에 이르기까지 지휘 결심의 전 과정에 AI 기반 지능형 서비스가 제공돼 지휘관의 보다 정확한 판단을 지원한다.

국방 지휘통제체계는 각종 통신 및 데이터 연동이 핵심인 만큼 보안성 강화가 가장 중요한 요소로 꼽힌다. 방산 사이버보안 및 ICT 융합 기술을 갖춘 한화시스템은 'AI 기반 지능형 지휘결심지원 시스템' 등 국방 특화 AI 사업을 성공적으로 수행해왔으며, 이를 통해 확보한 전문성 및 기술력을 기반으로 정보보호 능력이 강화된 첨단 지휘통제체계를 개발할 예정이다.

한화시스템 관계자는 "금번 사업 수주는 한화시스템의 국내 최고 수준인 방산-ICT 융합 역량을 다시 한번 입증했다는 점에서 의의가 있다"라며 "앞으로도 한화시스템은 국방 AI 기반 기술을 바탕으로 미래 전장을 선도하는 데 핵심 역할을 하는 회사가 되겠다"라고 말했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>