'대지진 전조 아니냐' 수면 뒤덮은 물고기 떼에…오사카 '술렁'

수면 가득 채울 정도로 무리 지어 헤엄쳐

전문가 "조류 따라 먹이 찾아온 숭어일 듯"

일본 오사카의 대표적인 관광 명소인 도톤보리강에서 의문의 물고기 떼가 포착됐다.

24일 요미우리TV 등 일본 언론에 따르면 이곳에서 물고기 떼가 처음으로 목격된 때는 지난 18일이다. 당시 갑자기 나타난 물고기들은 도톤보리강 수면을 가득 채울 정도로 무리를 지어 헤엄쳤다. 당시 강둑을 따라 걷던 관광객과 시민들은 예상치 못한 광경에 놀라 발걸음을 멈추고 선 채 강을 바라봤다. 한 현지 주민은 "물고기 떼가 오전 6~7시경 갑자기 나타났다"고 전했다.

최근 도톤보리 강에 나타난 의문의 물고기 떼. 사회관계망서비스 엑스(X) 캡처. AD 원본보기 아이콘

해당 장면을 촬영한 영상은 이내 엑스(X·옛 트위터) 등 사회관계망서비스(SNS)를 통해 빠르게 퍼져나갔다. 글리코상 전광판으로 잘 알려진 도톤보리는 상점이 밀집한 오사카 중심 번화가로, 한국인 관광객도 즐겨 찾는 장소다. 이 영상에는 강물이 보이지 않을 정도로 물고기들이 빽빽하게 몰려 있는 모습이 고스란히 담겼다.

영상을 접한 누리꾼들은 의문의 물고기 떼 등장이 "대지진의 전조 현상일 수 있다"는 우려를 나타냈다. 최근 일본에서 잇따라 강진이 발생한 점도 불안을 키우는 데 한몫했다. 한 누리꾼은 "1995년 한신 대지진 당시에도 강에 물고기 떼가 나타났던 사례가 있었다"고 말하기도 했다.

전문가들은 원인을 단정하기 어렵다면서도 이는 자연적인 현상일 가능성이 높다고 보고 있다. 오사카시립자연사박물관의 어류 전문가 마쓰이 아키코는 "도톤보리강에서 발견된 물고기 떼는 조류를 따라 먹이를 찾으러 온 숭어일 가능성이 크다"며 "숭어는 수온 변화에 민감해 비교적 따뜻한 도톤보리강으로 이동했을 수 있다"고 설명했다. 다만 많은 물고기가 한꺼번에 모여든 원인에 대해서는 "단정하기 어렵다"고 덧붙였다.

한편 일본에서는 지난 8일 혼슈 아오모리현 앞바다에서 규모 7.5의 강진이 발생한 후 대지진 공포가 커지고 있다. 이 지진 후 일본 기상청은 아오모리현 일대에 '후발 지진 주의보'를 발령했다. 후발 지진 주의보는 2022년 12월 도입된 것으로, 규모 7 이상 지진이 발생하고 일주일 이내에 대규모 지진이 일어날 가능성이 높을 때 발령한다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>