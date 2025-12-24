[포토] 오세훈 시장, 크리스마스 앞두고 서핑 체험

오세훈 서울시장이 24일 서울 광진구 뚝섬한강공원 자벌레 및 청담대교 하부 일원에서 열린 '2025 로맨틱 한강 크리스마스 마켓'을 방문, 인공 서핑을 즐기고 있다.







