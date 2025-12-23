본문 바로가기
일반

[포토] ‘정보통신망법’ 필리버스터 시작…첫 주자 국민의힘 최수진

김현민기자

입력2025.12.23 15:00

최수진 국민의힘 의원이 23일 국회에서 열린 본회의에 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(허위조작정보 근절법)이 상정되자 무제한 토론(필리버스터)을 시작하고 있다.





AD

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

