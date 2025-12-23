본문 바로가기
경기도, '송파하남선' 턴키 입찰 공고…2027년 착공 '속도'

이종구기자

입력2025.12.23 13:28

시계아이콘00분 39초 소요
도, 송파하남선 광역철도 사업 본격화
경기도, 2·3·4공구 사업자 선정 착수
하남~강남 이동시간 40분대로 단축
송파하남선 광역철도 2032년 개통 목표

경기도는 송파하남선 광역철도 건설사업의 도 시행 구간인 2·3·4공구의 일괄입찰 공사 사업자 선정을 위한 입찰을 공고했다고 23일 밝혔다.

송파하남선 위치도. 경기도 제공

송파하남선 위치도. 경기도 제공

이번 입찰은 공사 기간 단축과 창의적인 설계·시공이 가능한 기술형 입찰 사업의 일괄입찰(Turn Key) 방식으로 추진된다. 입찰에 참여를 희망하는 건설사는 내년도 1월 9일까지 입찰참가자격 사전심사(PQ) 서류를 제출해야 한다. 도는 지난 9월 건설사 대상 사전 설명회를 개최한 바 있다.


도는 정부의 3기 신도시 교통 대책 신속 추진 입장에 맞춰 송파하남선 기본계획 승인 이후 4개월 만에 입찰 방법 심의, 입찰안내서 심의 등 행정절차를 신속히 마무리했다.

송파하남선 광역철도 건설사업은 서울지하철 3호선 오금역에서 하남시청역까지 총연장 11.7㎞ 구간을 연결하는 광역철도 건설사업이다. 기존 서울 도심과 하남 감일·교산 신도시를 경유하며 2027년 착공, 2032년 개통을 목표로 추진하고 있다.


송파하남선이 개통되면, 하남 및 교산 신도시 입주민들의 서울 접근성이 대폭 향상돼 하남시청에서 강남고속버스터미널까지 대중교통 이동 시간이 기존 70분에서 40분으로 단축될 것으로 전망한다. 아울러, 대규모 건설공사 시행에 따른 파급효과로 지역경제 활성화 효과도 기대된다.


김유래 경기도 철도건설과장은 "송파하남선 광역철도 건설사업에 기술력 있는 건설사들이 참여할 수 있도록 적극 지원하고, 우수한 시공사 선정과 긴밀한 협력을 통해 도민께 수준 높은 철도 서비스를 제공할 수 있도록 차질 없이 준비해 추진하겠다"고 말했다.




의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr


