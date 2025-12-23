2024 노벨 경제학상을 수상한 제임스 로빈슨 시카고대 교수가 23일 서울 중구 동대문디자인플라자에서 열린 '2025 서울 국제 디딤돌소득 포럼'에 참석해 '경제성장과 사회적 분배, 복지 : 정부의 역할'이란 주제로 발표 하고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스"이제 '출근길', '점심 먹고' 다 끊어야 할 판"…... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 2025 서울 국제 디딤돌소득 포럼
2025년 12월 23일(화)
2024 노벨 경제학상을 수상한 제임스 로빈슨 시카고대 교수가 23일 서울 중구 동대문디자인플라자에서 열린 '2025 서울 국제 디딤돌소득 포럼'에 참석해 '경제성장과 사회적 분배, 복지 : 정부의 역할'이란 주제로 발표 하고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"젊은이들 이탈 막아라" 낮에 공무원 하고 밤에 강사활동 가능…특단 조치 내린 日
"이제 '출근길', '점심 먹고' 다 끊어야 할 판"…날아오른 환율, 커피 수입 2조원 첫 돌파
"진짜 금 또 나왔다"…에어컨 이어 15년 전 '휴대폰'에서도 발견
'대장주도 다 넘어간다' 뒤숭숭…"네이버·셀트리온 남았다면 진작 '천스닥'"[코스닥 활성화]②
"10돈 200만원 더 싸대" 관광·골프치러 가더니 금 사러 우르르
'조폭 논란' 조세호, 패션 브랜드 아모프레 문 닫는다…'손절'한 코오롱FnC
"10돈 200만원 더 싸대" 관광·골프치러 가더니 금 사러 우르르
"첫째 1000만원, 셋째는 1억원" 자식농사에 파격 지원 나선 농기계 전문기업
20억 건물 '투자 사기'…최준석 "빚 갚느라 월세살이" 고백
'주사이모와 찰칵' 알려지자…홍진영 "12년 전 사진, 기억조차 없어"
"출근길·점심 커피 다 끊을 판"…고환율에 원두 수입 2조 첫 돌파