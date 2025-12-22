본문 바로가기
창원특례시, 공동주택 감사·컨설팅·교육 … 아파트 신뢰 회복 기여

영남취재본부 송종구기자

입력2025.12.22 10:47

대한주택관리사협회 경남
중부지부로부터 감사패 받아

대한주택관리사협회 경남중부지부 정기총회에서 경남 창원특례시가 감사패를 받았다.


지난 19일 창원 인터내셔널호텔에서 열린 정기총회에서 받은 감사패는 2024년 1월 신설된 창원시 주택정책과 공동주택감사팀이 공동주택 감사와 컨설팅, 입주자대표 및 관리주체 대상 교육을 통해 공동주택관리의 투명성을 제고하고, 현장 중심 지원으로 주택관리사의 권리·복리 증진 및 신뢰 회복에 기여한 공로를 인정받아 전달됐다.

감사패 수여 단체 사진.

감사패 수여 단체 사진.

공동주택감사팀은 공동주택관리 감사를 실시하는 데 그치지 않고, 감사 실시 단지를 대상으로 '찾아가는 현장 컨설팅'을 병행하여 사후 이행실태 점검과 현장 자문을 함께 추진해 왔다.

또한 올해 주요 실적으로는 ▲공동주택관리 감사 20개 단지 ▲ 사후 이행실태 점검 및 컨설팅 20개 단지 ▲찾아가는 '신통방통 공동주택관리 교육' 11개 단지 등을 추진하며 공동주택관리 역량 강화와 현장 애로 해소에 힘써왔다.


이재광 도시정책국장은 "현장 목소리를 바탕으로 공동주택관리의 신뢰를 높이고, 입주민과 관리주체가 함께 체감할 수 있는 개선이 이뤄지도록 감사·컨설팅·교육 등을 연계한 효율적인 아파트 관리 지원을 지속해서 추진하겠다"고 말했다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
