경북문화관광공사, 안동 저소득층 가구에 연탄 1000장 전달

경북문화관광공사(사장 김남일)는 지난 16일, 겨울철 난방에 어려움을 겪는 지역 취약계층을 돕기 위해 안동시 일원에서 연탄 나눔 봉사활동을 실시했다.

이번 봉사활동은 연말 한파에 대비해 지역사회 이웃들에게 따뜻한 온정을 전하기 위해 마련됐으며, 공사 임직원들이 직접 참여해 저소득 가구와 독거노인 가정에 연탄 1000장을 전달하고 안부를 살폈다. 특히 참여자들은 추운 날씨 속에서도 연탄을 직접 나르며 이웃과 온정을 나누는 뜻깊은 시간을 가졌다.

경북문화관광공사 직원들이 안동지역 저소득층 가구에 연탄 1000장을 전달했다. AD 원본보기 아이콘

김남일 사장은 "공공기관으로서 지역사회와 함께하는 나눔 활동은 매우 중요한 책무"라며, "앞으로도 도민의 삶에 실질적인 도움이 될 수 있는 사회공헌 활동을 지속적으로 실천해 나가겠다"고 밝혔다.

한편, 공사는 지역 관광 활성화와 더불어 공공기관의 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 나눔 행사와 봉사활동을 이어가고 있으며, 지역사회와 상생하는 공기업의 역할을 지속적으로 강화해 나갈 계획이다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>