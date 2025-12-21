본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

육사 자퇴 작년 2배·공사 임관 경쟁률 반토막…초급 장교 수급 '비상'

구나리기자

입력2025.12.21 20:12

시계아이콘01분 03초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"장교의 비전 회복할 근본 해법 제시 필요"

각 군의 사관학교 생도들이 떠나고 있어 초급장교 수급에 어려움이 있을 전망이다.

육군사관학교 졸업 및 임관식 자료사진.

육군사관학교 졸업 및 임관식 자료사진.

AD
원본보기 아이콘

21일 국회 국방위원회 소속 유용원 국민의힘 의원이 국방부로부터 받은 '최근 5년 사관학교 임관 기수별 모집 경쟁률과 임관 현황' 자료를 보면 육군 사관학교의 올해 임관 기수의 경우 정원(330명)의 23.3%인 77명이 자퇴한 것으로 나타났다.


임관 연도 기준 자퇴 인원은 정원이 310명이던 2021년과 2022년엔 각 11명에 불과했으나 정원이 330명으로 늘어난 2023년에는 27명, 2024년에는 25명으로 오름세를 보였다. 특히 올해 임관 기수의 경우 지난해보다 자퇴생이 배 이상으로 증가했다.

정원이 550명인 육군3사관학교도 임관연도 기준으로 자퇴 생도는 ▲2021년 11명 ▲2022년 45명 ▲2023년 30명 ▲2024년 38명 ▲2025년 57명으로 증가 추세를 보였다. 아울러 3사는 현재 내년도 입학 모집 전형을 진행 중인데, 모집 경쟁률이 1.3대 1에 불과해 개교 이후 역대 최저 수준일 것으로 보인다. 3사의 모집 경쟁률은 그동안 4~6대 1을 유지했다.


공군사관학교도 상황은 비슷하다. 정원이 205명이던 2021년과 2022년 임관 기수에선 각각 7명·11명이 자퇴했다. 정원이 215명이던 2023년과 2024년 13명·22명이 자퇴한 데 이어 정원이 235명이던 2025년 임관 기수에서는 25명이 자퇴한 것으로 확인됐다.


또 올해 임관한 공사 제73기는 모집 경쟁률이 22.9대 1로 나타났다. 지난해 임관한 72기의 경쟁률이 48.7대 1인 점을 고려하면 반토막 난 셈이다.

다만 해군사관학교는 같은 기간 자퇴 인원이 매년 10여명 안팎으로 비슷했다.


유용원 국회 국방위원회 소속 국민의힘 의원. 연합뉴스

유용원 국회 국방위원회 소속 국민의힘 의원. 연합뉴스

원본보기 아이콘

유 의원은 ▲초급·중견 군 간부 처우가 병사 계층에 대비 상대적으로 낮아진 구조 ▲책임과 업무 강도 대비 낮은 보상과 복무 여건 ▲직업으로서 장교에 대한 사회적 위상과 인식 저하 등을 지적했다.


유 의원은 "사관학교의 경쟁률 하락과 생도의 자발적 퇴교 증가는 단순한 교육기관 운영의 문제가 아니다"며 "사관학교 경쟁률 하락과 생도들의 자발적 퇴교 증가는 미래 장교단의 질적·양적 붕괴 및 전투력 약화로 직결될 수 있는 중대한 안보 문제"라고 지적했다. 이어 "국방부는 사관학교에 입학한 생도들이 왜 중도에 떠나는지, 직업적 측면에서 장교의 미래와 비전을 어떻게 회복할 것인지 등에 대해 면밀히 검토하고 근본적인 해법을 제시해야 한다"라고 강조했다.





구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이웃집 아이 학원 안가던데" 알고보니…"집안 사정, 어쩔 수 없었대요" "이웃집 아이 학원 안가던데" 알고보니…"집안 사... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

술·담배 안했는데 '혈압 254' 뇌졸중 쓰러진 50대…매일 8개씩 마신 '이것' 때문

"시중 절반값" 인기 폭발, 군 마트 랭킹 싹쓸이

김주하 "전 남편 외도에 폭행까지…고막 터지고 뇌출혈" 개인사 첫 고백

다비치 강민경, '주사이모' 연루설에 "전혀 무관" 해명

고소득 전문직 외국인에 술 판매…빈 살만의 사우디 조용한 실험

"주민이세요? 1인당 50만원 드립니다"…180억 쏘는 '이곳'

육사 자퇴 작년 2배·공사 임관 경쟁률 반토막…초급 장교 수급 '비상'

새로운 이슈 보기