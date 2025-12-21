"무상버스·무상교육"...내년 선거 '감당 가능한 생활비' 전략 띄운 맘다니, 트럼프 발목 잡나

민주, ‘생활비 부담 완화’ 메시지로 잇단 선거서 승리

2025년 8월 14일 워싱턴의 한 노숙인 텐트촌에서 시위대가 팻말을 들고 있는 가운데, 자원봉사자(뒤쪽)가 노숙자들의 짐을 옮기는 것을 돕고 있다. 팻말은 "사람이 온 세상을 얻고도 자기 목숨을 잃으면 무슨 소용이 있겠느냐?"라는 마가복음 8장 36절을 인용하며 "이건 얼마나 드냐"라고 항의하고 있다. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이민자 출신으로 처음 뉴욕시장에 당선된 조란 맘다니 뉴욕시장 당선인이 쏘아 올린 '감당 가능한 생활비(affordability)'가 이슈의 중심으로 떠오르고 있다.

'감당 가능한 생활비'는 주택·의료·보육·식료품·공공요금 등 필수 생활비 부담을 개인이 '감당할 수 있는' 수준으로 낮추겠다는 캐치프레이즈다.

연합뉴스는 21일 뉴욕타임스(NYT)를 인용해 야당인 민주당이 내년 선거에서도 '감당 가능한 생활비'를 내세워 승리를 노린다고 보도했다.

민주당은 지난달 뉴욕시장 선거와 버지니아·뉴저지 주지사 선거에서 이 같은 구호를 앞세워 크게 승리했다. 이에 NYT는 이 기세를 몰아내는 중간선거까지 이어간다는 전략으로 읽힌다고 분석했다.

앞서 맘다니 당선인은 '우리가 감당할 수 있는 도시'라는 슬로건을 내걸고 최저임금 인상·무상버스·무상교육 등의 공약을 제시했으며, 에비게일 스팬버거 버지니아 주지사 당선인과 마이키 셰릴 뉴저지 주지사 당선인도 각각 '저렴한 버지니아' 계획과 '생활비 부담 완화 계획'을 발표했다.

2025년 8월 13일 워싱턴 D.C.의 조지타운 인근 펜실베이니아 애비뉴에 있는 작은 공원에 노숙자들의 캠핑 텐트가 설치되어 있다. AP연합뉴스 원본보기 아이콘

이에 NYT는 과거 민주당이 내세운 경제적 공정·불평등 담론과 달리 전 계층과 지역·인종·성별을 초월한 공감을 얻고 있다고 짚었다. 한때 대학 입학·주택 구입·은퇴 준비 등을 위한 자금은 미국 중산층 삶의 기준으로 여겨졌지만, 지금은 '감당할 수 없다'는 위기감이 사회 전반을 지배하고 있다는 분석이다.

최근 미국 PBS 방송과 NPR, 여론조사기관 마리스트가 지난 8~11일 성인 1440명을 대상으로 실시해 17일(현지시간) 공개한 여론조사 결과(표본오차 ±3.2%포인트)에서도 '생활비감당'에 대한 이야기가 나왔다.

조란 맘다니. 로이터 연합뉴스 원본보기 아이콘

응답자의 70%는 '자신이 거주하는 지역의 생활비가 감당하기 매우 어렵다'거나 '전혀 감당할 수 없다'고 답했는데, 이는 마리스트가 해당 질문을 시작한 2011년 이후 가장 높은 비율이다.

반면 '생활비가 감당할 만하거나 매우 감당할 만하다'고 응답한 비율은 30%로, 이전 조사 때의 55%에서 크게 하락했다.

미국 정치권 역시 '감당 가능한 생활비'에 주목하는 모양새다. NYT가 미 의회 의원들이 주고받은 이메일 내용을 분석한 결과 올해 '감당 가능한 생활비'가 메일에 언급된 횟수는 93회로, 2021∼2022년 1건, 2023년 6건, 2024건 7건과 비교해 급격히 늘었다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>