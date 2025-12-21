본문 바로가기
"성적인 요구 담긴 녹음파일 제출" 정희원에 스토킹 고소당한 연구원, '강제추행' 맞고소

심성아기자

입력2025.12.21 14:20

수정2025.12.21 14:29

'저속노화' 전문가로 알려진 정희원 박사(저속노화연구소 대표)로부터 스토킹 혐의로 고소된 30대 여성 A씨가 정 박사를 강제추행 등의 혐의로 맞고소했다.

정희원 박사. 아시아경제DB

정희원 박사. 아시아경제DB

21일 A씨 측에 따르면 A씨는 지난 19일 서울경찰청에 정 박사에 대한 고소장을 제출했다. 위력에 의한 강제추행, 무고, 명예훼손, 스토킹 처벌법 위반 등 혐의다.


A씨 측은 정 박사가 성적인 요구를 한 정황이 담긴 사회관계망서비스(SNS) 메시지와 전화 녹음파일 등을 증거로 제출했다고 설명했다. 또 사건이 널리 알려지면서 연락을 원치 않는 A씨에게 정 박사가 지속해 연락해와 고통을 받고 있다고도 덧붙였다.

정 박사는 연구소에서 '위촉연구원'으로 일하던 A씨로부터 지난 7월부터 스토킹을 당했다며 A씨를 공갈미수와 주거침입 등 혐의로 고소한 바 있다. 이 사건은 서울 방배경찰서가 수사 중이다.


A씨 측은 이번 사건이 "권력관계 속에서 발생한 젠더 기반 폭력"이라는 입장이다. 정 박사가 지위를 이용해 반복적으로 성적인 요구를 했고, A씨는 해고가 두려워 응할 수밖에 없었다는 것이다.


정 박사는 지난 19일 유튜브에 글을 올려 "상대의 주장은 명백한 허구이며 특히 위력에 의한 관계였다는 주장은 결코 사실이 아니다"라고 반박한 바 있다.




심성아 기자 heart@asiae.co.kr
