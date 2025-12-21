본문 바로가기
할인·사은품 '팍팍'… 신세계 센텀시티, '홀리데이 기프트 스페셜위크'

영남취재본부 김용우기자

입력2025.12.21 13:30

최대 50% 할인·7%신백리워드 프로모션 혜택

신세계 센텀시티가 할인혜택과 사은품 등을 풀어놓는 '홀리데이 기프트 스페셜 위크'를 연다.


연말 선물 수요가 늘어나는 시기를 맞아 뷰티·퍼퓸, 워치·주얼리, 와인·케이크 등 3가지 테마로 30여개 브랜드가 참여한다. 행사 기간 최대 50% 할인과 사은품 증정, 신백리워드 제공 등 혜택을 마련했다.


매년 연말 선물뿐만 아니라 '나를 위한 선물' 등에 대한 수요가 늘면서 지난해 12월 마지막 주에는 럭셔리 워치와 화장품 등 기프트 관련 매출이 전년보다 30%가량 증가한 것으로 알려졌다.

신세계 센텀시티의 킬리안 파리 매장.

먼저 연말 모임이 잦아지는 시기를 겨냥해 나스, 톰포드 뷰티, 바비브라운 등 뷰티 브랜드가 한정판 립스틱과 아이섀도를 선보이고 구매 금액에 따라 파운데이션 등 사은품을 준다. 향수 부문에서는 킬리안 파리의 '엔젤스 셰어', '굿 걸 곤 배드'를 비롯해 메종마르지엘라, 크리드, 르라보 등이 연말 한정 제품을 준비했다.


워치·주얼리도 연말 선물로 제안한다. 배우 지창욱이 제작에 참여한 라도의 '트루스퀘어 오픈하트 X 지창욱 리미티드 에디션'과 미도의 스페셜 에디션 '멀티포트 TV 빅 데이트'를 만나볼 수 있다. 스톤헨지와 제이에스티나는 커플링과 목걸이 등을 최대 25% 할인한다.


와인과 케이크 행사도 마련됐다. 이탈리아 와인 명가 안티노리의 '티냐넬로 2022'를 40% 할인 판매하고 고디바 베이커리는 '레이어 케이크'를 3000원 할인한다.

사은행사도 함께 열린다. 25일까지 몰 지하 1층 슈즈·영패션관에서 20만원 이상 구매 시 1만원 할인 혜택을 제공한다. 24일부터 28일까지는 명품·패션·잡화 단일 브랜드에서 200만·300만·500만·1000만원 이상 구매 시 7% 신백리워드를 증정한다.


김경훈 신세계 센텀시티 영업기획팀장은 "연말 다양한 모임과 행사에서 특별한 선물을 찾는 고객을 위해 폭넓은 기프트를 준비했다"고 말했다.





