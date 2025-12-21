본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

정책

이억원 "내년에도 강도높은 가계부채 관리 기조 이어간다"

이창환기자

입력2025.12.21 10:47

시계아이콘00분 45초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

내년에도 일관되게 가계부채 관리
주가조작 패가망신 시킬 것

이억원 금융위원장. 조용준 기자

이억원 금융위원장. 조용준 기자

AD
원본보기 아이콘

이억원 금융위원장이 내년에도 강도 높은 가계부채 관리 기조를 이어갈 것이라고 밝혔다.


이 위원장은 21일 KBS일요진단에 출연해 "내년에도 가계부채 총량관리 측면에서 지금의 기조가 불가피한 측면이 있다"며 "내년에도 일관되게 가져갈 수밖에 없다"고 말했다.

그는 "가계부채 총량 증가율을 경상성장률과 맞춰 관리하게 되는데, 지금은 워낙 (가계부채) 절대 수준이 높기 때문에 총량 증가율을 경상성장률보다 낮게 설정해 연착륙해나갈 수밖에 없다"고 언급했다.


은행들이 정부의 총량 목표치를 맞추기 위해 연말에 대출 창구를 아예 닫아버리다시피 한다는 지적과 관련해서는 "특정 시기에 너무 쏠림이 있는 부분을 어떻게 해결해 나갈 수 있는지 살펴보겠다"고 설명했다.


최근 국고채 금리가 상승세를 보이고 원·달러 환율도 고공비행을 이어가는 상황에는 "경계감이 있는 게 사실"이라고 말했다.

다만 이 위원장은 "금융 시스템 자체의 건전성이나 위기 대응 능력을 종합적으로 봤을 때는 큰 문제는 없다"며 "시장 상황을 예의주시하면서 필요한 경우는 언제든지 선제적으로 시장안정조치를 시행할 것"이라고 강조했다.


금융위원회와 금융감독원, 한국거래소와 함께 꾸린 합동대응단에서 '주가조작 패가망신' 사례들을 계속 보여줄 것이라고도 주장했다.


이 위원장은 "합동대응단 가동 두 달 만에 1, 2호 사건을 적발했는데, 최대한 빨리 조치하고 금전 제재로 다 박탈한다는 점에서 자본시장에 던지는 시그널이 매우 컸다"고 자평했다.


5년간 첨단전략산업에 150조원을 투자하는 국민성장펀드에는 "글로벌 투자 전쟁에 대비하기 위한 국가 대응 수단"이라고 말했다. 과거 정부의 정책펀드와 차별점이 부족하다는 지적에 대해서는 "국민성장펀드는 법적 근거가 명확하다"며 "과거 정부의 펀드와 차별성이 있다"고 강조했다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

애들 연말 선물 사러 갔다가 '주춤'…"장난감 목걸이가 10만원이 넘네" 애들 연말 선물 사러 갔다가 '주춤'…"장난감 목걸... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

챔프 출신 한방에 턱뼈 2곳 골절…모두가 걱정했던 유튜버 근황

순자산 2조원 '축구계 유일 억만장자' 호날두, 이번엔 사우디 초호화 저택 쇼핑

"내가 시작에 불과하길" '인류 최초' 휠체어 타고 우주 간 장애인이 한 말

"지나치게 친절해 중독됐다"…챗GPT, '친절함 정도' 도입

대형마트 식료품 훔치고는 무료나눔…산타옷 입은 도둑들 "우리가 로빈후드"

中, '日경제대표단 초청' 요청에도 무대응…취소 가능성 제기

이억원 "자본시장 매력 높여야 환율도 안정...주가조작 계속 적발"

새로운 이슈 보기