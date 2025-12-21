본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

아마존, 키보드입력 데이터 '0.11초'로 北노동자 위장취업 적발

심성아기자

입력2025.12.21 09:56

시계아이콘00분 35초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

0.11초 데이터 전달 시간이 초기 단서
IT 해외취업, 북한 주요 외화벌이 수단

아마존이 협력업체 직원으로 위장 취업한 북한 노동자의 자사 시스템 접속 사실을 '키보드 데이터 입력 전달 시간 0.11초'란 짧은 순간을 통해 발견했다.

아마존, 키보드입력 데이터 '0.11초'로 北노동자 위장취업 적발
AD
원본보기 아이콘

20일(현지시간) 블룸버그 통신에 따르면 아마존은 최근 한 협력업체 직원이 대리인을 내세워 위장 취업한 북한 노동자라는 사실을 밝혀냈다.


아마존이 수상함을 감지한 것은 이 직원의 키보드 입력 데이터가 미국 워싱턴주 시애틀 본사에 도달하는 데 걸리는 시간이 110㎳(밀리초)나 걸린다는 점이었다. 초 단위로 환산하면 0.11초밖에 안 걸리는 찰나의 시간이지만, 미국 내에서 작업하는 경우에는 수십㎳에 불과해야 한다는 게 스티븐 슈밋 아마존 최고보안책임자(CSO)의 설명이다.

이와 같은 미세한 데이터 지연은 이 직원이 미국이 아니라 지구 반대편에 있다는 점을 시사했다. 내부 조사에 착수한 아마존은 해당 직원이 시스템에 접속하는 데 사용한 기기가 원격 제어된다는 사실을 파악했다. 위치를 추적한 결과 발신지는 중국이었다.


아마존 시스템에 침투하려 했던 북한 노동자는 중요 정보에 접근하지 못한 채 며칠 만에 차단됐다.


북한은 정보기술(IT) 노동자들의 해외 취업을 주요 외화벌이 수단으로 이용하고 있다. 이들은 위장 취업한 이후 미국 내에 있는 컴퓨터를 원격제어하는 방식으로 근무하는 것으로 알려졌다.




심성아 기자 heart@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"밤에 '이것' 하지 마세요"…치매 유발하는 뜻밖의 습관 "밤에 '이것' 하지 마세요"…치매 유발하는 뜻밖의... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

대형마트 식료품 훔치고는 무료나눔…산타옷 입은 도둑들 "우리가 로빈후드"

법원 판결에 머스크 재산 1105조원…사상 첫 7000억달러

쿠팡 본사 있는 미국 델라웨어, 기업들의 천국이 된 이유

아이들 장난감이 10만원?…연말 선물도 '소비 양극화'

삼성전자 가전과 구글 제미나이가 만났다…‘비스포크 AI 냉장고’ 공개

정용진 신세계 회장, 美 정재계 광폭 행보…AI·미디어 협력 모색

공격 줄이고 수익 키운 北의 가상자산 전략

새로운 이슈 보기