아마존, 키보드입력 데이터 '0.11초'로 北노동자 위장취업 적발

0.11초 데이터 전달 시간이 초기 단서

IT 해외취업, 북한 주요 외화벌이 수단



아마존이 협력업체 직원으로 위장 취업한 북한 노동자의 자사 시스템 접속 사실을 '키보드 데이터 입력 전달 시간 0.11초'란 짧은 순간을 통해 발견했다.

20일(현지시간) 블룸버그 통신에 따르면 아마존은 최근 한 협력업체 직원이 대리인을 내세워 위장 취업한 북한 노동자라는 사실을 밝혀냈다.

아마존이 수상함을 감지한 것은 이 직원의 키보드 입력 데이터가 미국 워싱턴주 시애틀 본사에 도달하는 데 걸리는 시간이 110㎳(밀리초)나 걸린다는 점이었다. 초 단위로 환산하면 0.11초밖에 안 걸리는 찰나의 시간이지만, 미국 내에서 작업하는 경우에는 수십㎳에 불과해야 한다는 게 스티븐 슈밋 아마존 최고보안책임자(CSO)의 설명이다.

이와 같은 미세한 데이터 지연은 이 직원이 미국이 아니라 지구 반대편에 있다는 점을 시사했다. 내부 조사에 착수한 아마존은 해당 직원이 시스템에 접속하는 데 사용한 기기가 원격 제어된다는 사실을 파악했다. 위치를 추적한 결과 발신지는 중국이었다.

아마존 시스템에 침투하려 했던 북한 노동자는 중요 정보에 접근하지 못한 채 며칠 만에 차단됐다.

북한은 정보기술(IT) 노동자들의 해외 취업을 주요 외화벌이 수단으로 이용하고 있다. 이들은 위장 취업한 이후 미국 내에 있는 컴퓨터를 원격제어하는 방식으로 근무하는 것으로 알려졌다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr



