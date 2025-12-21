신한은행, 전문직 대상 비대면 신용대출 출시…1억 한도

신한은행은 전문직 개인사업자 고객을 대상으로 한 비대면 신용대출 상품 '신속한 전문직 사업자대출'을 출시했다고 21일 밝혔다.

이 상품은 사업을 12개월 이상 영위한 전문직 개인사업자를 대상으로 한다. 신용도·소득·매출규모 등을 종합적으로 반영해 최대 1억원까지 한도를 제공하는 신용대출 상품이다. 고객은 '쏠(SOL) 뱅크' 앱을 통해 영업점 방문 없이 비대면으로 간편하게 신청할 수 있다.

이번 상품은 전문직 사업자의 업무 특성을 고려해 기존 전문직 대출의 주요 불편 요인이었던 자격증 제출, 진위확인 절차를 개선한 점이 특징이다. 스크래핑 방식의 대체 심사를 적용해 별도의 증빙 서류 없이도 대출 심사가 가능하도록 설계했다. 고객은 신청 당일 대출 심사부터 실행까지 원스톱으로 진행할 수 있어, 긴급한 운영 자금이 필요한 경우에도 신속하게 자금을 확보할 수 있다.

신한은행 관계자는 "전문직 개인사업자의 금융 이용 과정의 불편을 최소화하는 데 초점을 맞춰 이번 상품을 마련했다"며 "앞으로도 개인사업자 고객이 자금이 필요한 시점에 신속하고 편리하게 활용할 수 있도록 맞춤형 금융 상품을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.





