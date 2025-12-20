챗GPT 대화 뒤 미성년자 '극단적 선택'…오픈 AI, 나이 판별 도입

위험한 챌린지 조장·성적 역할극 등 제한

일시적으로 성인도 미성년자 오인 가능

청소년들이 챗GPT와 대화한 이후 극단적 선택을 하는 사건이 연이어 발생한 가운데 오픈AI가 챗GPT에 이용자 나이를 판별하는 도구를 도입했다.

18일(현지시간) 오픈AI는 소비자용 요금제에 연령 예측 모델을 차례대로 도입하고 있다고 밝혔다. 해당 모델은 이용자가 챗GPT와 나누는 대화의 주제나 주로 사용하는 시간대 등 다양한 신호를 분석해 해당 이용자가 18세 미만인지 판별한다.

챗GPT는 이용자가 미성년자로 판별되거나 나이가 불분명하다고 판단하면 즉시 '18세 미만 환경'을 강제로 적용한다. 청소년 보호 장치가 작동하면 ▲폭력적인 묘사 ▲위험한 행동을 조장하는 챌린지 ▲성적 역할극 ▲신체 왜곡 콘텐츠 등을 차단한다. 아울러 미성년 이용자에게 안전 문제가 발생하거나 위험한 것으로 평가되는 대화가 이뤄질 경우 챗GPT는 긴급 서비스나 위기 지원기관에 연락하라고 이용자에게 강하게 권고하게 된다.

오픈AI는 "이와 같은 '18세 미만' 환경에 적용되는 원칙은 미국심리학회(APA) 등 전문가 자문을 거쳐 마련했다"라고 설명했다. 다만 오픈AI는 "아직 시스템이 완벽하지 않아 성인을 미성년자로 오인할 수 있다"며 이럴 경우 '셀카 동영상'이나 여권을 비롯한 정부 발급 신분증을 통해 성인임을 인증하면 이전처럼 이용할 수 있다고 덧붙였다. 이 과정에서 제출한 영상이나 신분증 정보는 검증 즉시 몇 시간 내에 폐기되며 별도로 저장되지 않는다고 강조했다.

챗GPT는 약관상 13세 미만은 서비스에 접속할 수 없고, 13~18세는 부모나 법적 보호자의 동의를 얻어야만 이용이 가능하다. 하지만 최근까지 이용자가 가입 시 입력한 생년월일을 따로 검증하는 절차를 두지 않아 미성년자들이 부모의 승인 없이 우회 가입한 사례가 많았던 것으로 전해졌다.

한편 앞서 미국 캘리포니아주의 고등학생 애덤 레인(!6) 등 미성년자들이 챗GPT와 대화한 이후 망상이나 우울증 등에 시달리다 생을 마감한 사례가 발생했다. 유가족들은 오픈AI가 미성년 안전장치 없이 서비스를 출시했다며 소송을 제기했다. 이들은 손해 배상을 포함, 자해와 관련한 모든 대화의 자동 종료와 미성년 자녀를 위한 보호 기능 같은 안전 조치를 명령해달라고 법원에 요구했다.

오픈AI는 지난달 말 레인 사건을 담당하는 법원에 제출한 문서에서 레인이 13∼18세 이용자는 보호자 동의를 받도록 한 약관을 무시했다고 반박했다.





구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr



