사회
일반

CBS '김현정의 뉴스쇼' 16년 만에 진행자 교체…박성태 앵커 낙점

서믿음기자

입력2025.12.20 15:48

김현정 앵커 16년 만에 하차
박성태 앵커 새 진행자로

CBS 라디오 간판 시사 프로그램인 '김현정의 뉴스쇼'가 새 진행자를 맞는다.

김현정의 뉴스쇼. CBS 제공

김현정의 뉴스쇼. CBS 제공

20일 CBS에 따르면 '김현정의 뉴스쇼'를 이끌어 온 김현정 PD는 내년 1월2일 방송을 끝으로 진행자 자리에서 물러난다.


이 프로그램은 평일 오전 7시부터 약 2시간 동안 생방송으로 진행되는 시사 라디오로, 유튜브 구독자 수만 162만명에 달하는 대표적인 시사 콘텐츠로 자리 잡았다.

김 PD는 자신의 이름을 내건 이 프로그램을 2008년 5월 처음 선보인 이후 약 1년의 공백을 제외하고 16년 동안 마이크를 잡아왔다. 2014년 한 차례 박재홍 아나운서에게 진행을 넘겼지만, 이듬해 다시 복귀해 방송을 이끌어 왔다.

박성태 전 JTBC 뉴스룸 앵커. JTBC 제공

박성태 전 JTBC 뉴스룸 앵커. JTBC 제공

김 PD의 뒤를 이을 새 진행자로는 박성태 전 JTBC '뉴스룸' 앵커가 낙점됐다.


박 전 앵커는 1999년 한국경제TV 기자로 언론계에 입문했으며, 이후 JTBC에서 보도국 정치팀장과 시사 프로그램 '정치부회의' 앵커 등을 지내며 정치·시사 분야에서 활동해 왔다.




서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
