김수영 서구의원, 광주 국공립어린이집연합회 서구지회서 감사패

호남취재본부 신동호기자

입력2025.12.20 15:09

영유아보육사업 발전 헌신 공로 인정

광주 서구의회 김수영 의원이 최근 광주광역시 국공립어린이집연합회 서구지회로부터 감사패를 받았다. 김수영 의원실 제공

광주광역시 서구의회 김수영 의원이 최근 광주광역시 국공립어린이집연합회 서구지회로부터 감사패를 받았다고 19일 밝혔다.


김 회장은 김 의원이 사명감과 투철한 봉사정신으로 영유아보육사업 발전에 헌신함과 더불어 우수한 보육서비스로 지역사회 발전에 기여한 공로를 인정해 감사패를 수여했다고 밝혔다.

김 의원은 "영유아 보육을 위해 애쓰는 직원 한 분 한 분의 목소리에 귀 기울이고, 보육서비스 활성화와 지역사회 발전에 최선을 다하겠다"라고 소감을 밝혔다.


한편, 김 의원은 여의도정책연구원에서 2022년과 2023년에 '최우수상'을 '2025 지방자치 평가 의정ㆍ정책 대상'에서는 '대상'을 받아 광주시ㆍ구의원중 유일하게 3관왕을 달성했다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
