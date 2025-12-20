김수영 서구의원, 광주 국공립어린이집연합회 서구지회서 감사패

영유아보육사업 발전 헌신 공로 인정
광주 서구의회 김수영 의원이 최근 광주광역시 국공립어린이집연합회 서구지회로부터 감사패를 받았다. 김수영 의원실 제공
광주광역시 서구의회 김수영 의원이 최근 광주광역시 국공립어린이집연합회 서구지회로부터 감사패를 받았다고 19일 밝혔다.
김 회장은 김 의원이 사명감과 투철한 봉사정신으로 영유아보육사업 발전에 헌신함과 더불어 우수한 보육서비스로 지역사회 발전에 기여한 공로를 인정해 감사패를 수여했다고 밝혔다.
김 의원은 "영유아 보육을 위해 애쓰는 직원 한 분 한 분의 목소리에 귀 기울이고, 보육서비스 활성화와 지역사회 발전에 최선을 다하겠다"라고 소감을 밝혔다.
한편, 김 의원은 여의도정책연구원에서 2022년과 2023년에 '최우수상'을 '2025 지방자치 평가 의정ㆍ정책 대상'에서는 '대상'을 받아 광주시ㆍ구의원중 유일하게 3관왕을 달성했다.
호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"크리스마스, 앞뒤로 모두 쉰다"…24·26일도 휴일... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>