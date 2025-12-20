본문 바로가기
이재명 대통령 "취약계층 에너지 바우처 확대, 먹거리·생필품 지원도"

송승섭기자

입력2025.12.20 13:31

이 대통령, 20일 SNS 메시지
"배고픔으로 세상 등지는 일 사라지게"

이재명 대통령이 19일 정부서울청사 별관에서 열린 금융위원회·공정거래위원회 업무보고에서 자료를 살펴보고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 20일 겨울철 취약계층의 난방비와 먹거리·생필품 지원을 대폭 확대하겠다고 밝혔다.


이 대통령은 이날 자신의 페이스북에서 "더 어려운 국민에게 더 많은 온기가 전해지도록 정부의 책임 있는 역할이 필요하다"며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 "최근 등유와 LPG를 사용하는 취약계층의 부담이 커지고 있다"며 "에너지 바우처 지원금을 대폭 늘려 난방비 고통을 조금이라도 덜겠다"고 약속했다.


또 "연말 국민의 장바구니 물가 걱정을 완화하기 위해 농·축·수산물 할인행사도 함께 진행하겠다"면서 "어려운 국민 누구에게나 먹거리와 생필품을 지원하는 '그냥 드림' 사업 역시 확대하겠다"고 공언했다.


그러면서 "배고픔으로 세상을 등지는 안타까운 일만큼은 꼭 사라지게 만들겠다"고 강조했다.

특히 이 대통령은 "겨울철을 맞아 안전과 돌봄, 소득, 주거, 이동 등 삶의 전 영역을 세심하게 보듬는 종합적인 대책을 세워야 한다"며 "틈새 없이 두툼한 '사회 안전 매트리스'로 복지 사각지대에 놓인 국민을 지키는 적극적이고 촘촘한 행정이 무엇보다 요구된다"고 설명했다.


정부 부처와 공직자들을 향해서 이 대통령은 "한 사람의 공직자가 어떻게 행동하고 판단하느냐에 따라 국민의 삶은 크게 개선될 수도, 심지어는 벼랑으로 내몰릴 수도 있다"며 "국민께서 이번 겨울을 안전하고 따뜻하게 보내시도록 모든 공직자가 힘을 모아 주시기 바란다"고 주문했다.


그는 "겨울이 깊어지면서 추위가 더 매섭게 다가온다"며 "하지만 늘 어렵고 힘든 곳에 더 큰 상처가 남는 것처럼, 같은 추위라도 모두에게 똑같은 고통의 무게로 다가오진 않는다"고 언급했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
