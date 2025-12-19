인크레더블버즈, 누트라코스 'BEYOND TIME' 행사 성료…30년 연구 '시간 회복' 철학

임신영 인크레더블버즈 대표가 누트라코스의 철학을 국내 비즈니스와 소비자의 일상으로 확장해 온 여정을 전하고 있다. 인크레더블버즈 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 누트라코스가 지난 30년간 이어온 연구와 철학을 소비자의 시선에서 풀어내며 브랜드가 정의하는 '시간을 회복하는 방법(Time Recovery)'을 경험으로 전달하는 자리로 마련됐다.

행사는 "시간은 되돌릴 수 없을까?"라는 질문에서 출발했다. 누트라코스는 단순한 기능이나 수치를 넘어, 피부와 컨디션의 회복을 일상의 루틴으로 이어가는 이너뷰티 솔루션을 연구해 왔다. 이날 현장에서는 브랜드 스토리와 영상, 토크, 테이스팅 프로그램 등 다양한 구성으로 그 철학을 입체적으로 소개했다.

이날 행사에는 인크레더블버즈 임신영 CEO가 무대에 올라 누트라코스의 글로벌 철학을 국내 비즈니스와 소비자의 일상 속으로 연결해 온 여정을 직접 소개했다. 임 대표는 "누트라코스의 성장은 언제나 고객의 신뢰와 선택 위에서 만들어졌다"며 "앞으로도 고객과 함께 아시아 시장에서 새로운 기준을 만들어 가겠다"고 밝혔다.

이어 브랜드 앰버서더 배우 김현주가 참석해 브랜드 영상 상영 후 무대에 올라 '진짜 나를 돌보는 루틴'에 대한 메시지를 전했다. 김현주는 누트라코스가 지향하는 회복의 의미를 자신의 경험과 언어로 풀어내며 현장의 공감을 이끌었다.

행사 2부에서는 골드제이의원 이현주 원장이 참여해 이너뷰티 관점에서 바라본 피부 회복과 노화 관리에 대해 전문적인 설명을 더했다. 이 원장은 "회복은 감각적인 표현이 아니라, 우리 몸의 흐름 속에서 이해할 수 있는 개념"이라며 아미노산 기반 이너뷰티 솔루션이 일상 루틴에 적용되는 맥락을 설명했다.

누트라코스는 현재 국제 특허 성분 6AA, 10AA+SMC를 핵심으로 피부와 컨디션을 동시에 케어하는 이너뷰티 솔루션을 제안하고 있다. 특히 이탈리아 PDA사와의 협업을 통해 아미노산 연구를 기반으로 한 제품을 글로벌 시장에 선보이며 '기술'보다 '루틴'을 중심으로 브랜드 철학을 확장하고 있다.

이날 행사에서는 브랜드 철학을 감각적으로 풀어낸 테이스팅 프로그램 'Voyage des Six Ar?mes(여섯 향의 여행)'도 함께 진행됐다. 여섯 가지 원료가 지닌 향과 역할을 하나의 흐름으로 경험하는 구성으로, 누트라코스가 지켜온 성분 배합의 미학을 오감으로 전달했다.

이와 함께 이번 행사에서는 누트라코스 강윤지 이사와 브랜드를 꾸준히 경험해 온 충성 고객들이 직접 참여하는 토크 세션이 진행됐다. 이번 세션은 광고나 협찬이 아닌, 누트라코스를 일상의 루틴으로 경험해 온 실제 고객들의 목소리를 중심으로 구성돼 브랜드 신뢰도를 한층 높였다.

강윤지 이사는 "누트라코스가 지난 30년간 지켜온 기준은 단기적인 변화보다 시간이 쌓이면서 드러나는 회복의 과정"이라며 "고객 한 분 한 분의 선택과 경험이 곧 브랜드의 방향을 만들어 왔다"고 전했다. 토크에 참여한 고객들 역시 피부 컨디션의 변화뿐 아니라 일상 속 루틴으로 자리 잡은 사용 경험을 공유하며 브랜드 철학에 공감하는 시간을 가졌다.

누트라코스 관계자는 "이번 행사는 지난 30년의 연구를 돌아보는 동시에 앞으로의 방향을 소비자와 함께 공유하는 자리였다"며 "브랜드의 철학이 일상 속에서 실천 가능한 루틴으로 이어질 수 있도록 계속해서 진화해 나갈 것"이라고 전했다.





