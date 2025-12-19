본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

국립부경대 부산녹색환경지원센터·RISE사업단, ‘부산 친환경산업 지·산·학 전략포럼’ 열어

영남취재본부 김용우기자

입력2025.12.19 16:28

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국립부경대학교 부산녹색환경지원센터(센터장 이태윤)와 RISE사업단(단장 하명신)이 지난 12월 16일 환경해양관 대회의실에서 '부산 친환경 산업 지·산·학 전략포럼'을 개최했다.


이 행사는 부산 지역 환경기술 개발과 산업 활성화 협력 방안을 모색하기 위해 열렸다. 이날 이태윤 부산녹색환경지원센터장, 김찬중 RISE사업단 본부장, 성현달 부산시의회 의원, 이근희 부산환경공단 이사장, 황소용 부산시맑은물산업진흥협회 협회장 등 환경기업과 부산시 관계자, 대학 교수진 등 90여명이 참석했다.

1부에서는 '환경산업 현황 및 전망'을 주제로 디에이치테크㈜, 아쿠아셀㈜, ㈜이지에버텍, ㈜대진산업, ㈜태현이엔지, ㈜동인워터솔루션, 와이비엔지니어링㈜ 등 지역 환경기업이 발제에 나서 환경기술 동향과 산업 적용 사례를 소개했다.


2부 발제에서는 '환경기술 개발 및 협력'을 주제로 △후생동물을 활용한 생물막 조절(국립한국해양대 이선기 교수) △열화학 공정을 통한 폐기물 자원화 소개(부산대 조성헌 교수) △딥러닝 기법을 통한 분자구조 인자화 및 수처리 예측 모델 개발(경상국립대 강진규 교수) △환경산업과 AI: 경향 및 적용 사례 소개(국립부경대 남기전 교수) 등 학계 발표가 진행됐다.


이어 이태호 대한환경공학회 부울경지회장을 좌장으로 지역 대학 전문가, 부산환경공단 관계자 등이 참여한 가운데 '환경 기술 공동 개발 및 사업화 방안 도출을 위한 협력 방안 모색'을 주제로 자유토론과 환경컨설팅 자문회의가 열렸다.

이태윤 센터장(국립부경대 환경·해양대학장)은 "앞으로도 지역 공공기관과 산업계, 대학이 긴밀히 협력해 환경기술 공동 개발과 사업화로 이어질 수 있는 실질적인 협력 모델을 만들어 나가겠다"라고 힘줬다.

국립부경대에서 '부산 친환경 산업 지·산·학 전략포럼'이 열리고 있다.

국립부경대에서 '부산 친환경 산업 지·산·학 전략포럼'이 열리고 있다.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아시아 최대 해저 금광 찾았다"…'번쩍 번쩍' 무려 562톤 매장된 中 산둥 바다 "아시아 최대 해저 금광 찾았다"…'번쩍 번쩍' 무... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

승차감이 하차감을 넘어섰다

매일 이렇게 씻었다가 '깜짝'…"절대 하지 마세요" 피부 망친다는 '이 습관'

남극 최대 황제펭귄 번식지서 새끼 70% 사라졌다

이재용, Z세대 선정 '올해의 리더' 압도적 1위…2위는 '깐부회동' 정의선

'저속노화' 정희원 "불륜 아냐, 수사기관 통해 사실 밝힐 것"…경찰 수사 착수

"마약은 대량살상무기"라면서…트럼프, 대마초 규제 완화

"300만원짜리는 22만원"… 연말정산 앞두고 가짜 기부 영수증 기승

새로운 이슈 보기