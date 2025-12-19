본문 바로가기
Dim영역
부동산
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

개발·분양

대우건설, 동절기 안전점검…"CEO·CSO 올해 155회 현장방문"

최서윤기자

입력2025.12.19 16:25

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국토부 안전점검 캠페인 참여

대우건설이 국토교통부 주관 '동절기 대비 현장점검 릴레이 캠페인'에 참여해 19일 부산 동구 '블랑 써밋 74' 현장에서 안전점검을 실시했다고 밝혔다. 신동혁 최고안전보건책임자(CSO)가 직접 현장을 찾아 근로자 작업환경과 안전시설을 점검했다.


대우건설은 이와 별도로 이달부터 내년 2월까지 3개월간 전 국내 현장을 대상으로 동절기 자체 안전캠페인도 진행 중이다. 한랭질환 예방수칙 교육, 콘크리트 양생 시 화석연료 사용 금지, 한파특보 단계별 옥외작업 제한 등이 주요 내용이다.

신동혁 대우건설 최고안전보건책임자(CSO)가 19일 부산 블랑 써밋 74 현장에서 임직원과 함께 동절기 안전점검을 실시하고 있다. 대우건설

신동혁 대우건설 최고안전보건책임자(CSO)가 19일 부산 블랑 써밋 74 현장에서 임직원과 함께 동절기 안전점검을 실시하고 있다. 대우건설

AD
원본보기 아이콘

앞서 김보현 대우건설 대표이사는 지난 7월 최고경영자(CEO) 특별 담화문을 통해 '안전 최우선 경영'을 선포한 바 있다. 이에 따라 대우건설은 임의 작업과 사전 계획 없는 작업을 금지하고 부상 재해 예방 활동을 강화했다. 근로자가 위험을 감지하면 스스로 작업을 멈추는 '작업중지권' 사용 건수는 지난해 13만건에서 올해 약 20만건으로 대폭 증가할 것으로 예상된다.


대우건설 관계자는 "올해 CEO와 CSO의 현장 안전 점검 횟수는 155회에 달한다"며 "안전 최우선 경영 문화 정착에 앞장설 것"이라고 말했다.




최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아시아 최대 해저 금광 찾았다"…'번쩍 번쩍' 무려 562톤 매장된 中 산둥 바다 "아시아 최대 해저 금광 찾았다"…'번쩍 번쩍' 무... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

승차감이 하차감을 넘어섰다

매일 이렇게 씻었다가 '깜짝'…"절대 하지 마세요" 피부 망친다는 '이 습관'

남극 최대 황제펭귄 번식지서 새끼 70% 사라졌다

이재용, Z세대 선정 '올해의 리더' 압도적 1위…2위는 '깐부회동' 정의선

'저속노화' 정희원 "불륜 아냐, 수사기관 통해 사실 밝힐 것"…경찰 수사 착수

"마약은 대량살상무기"라면서…트럼프, 대마초 규제 완화

"300만원짜리는 22만원"… 연말정산 앞두고 가짜 기부 영수증 기승

새로운 이슈 보기