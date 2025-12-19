본문 바로가기
이억원 "은행 가계대출 70%가 떼일염려 적은 주담대, 시정해야"

이창환기자

입력2025.12.19 14:54

이억원 금융위원장. 조용준 기자

이억원 금융위원장. 조용준 기자

이억원 금융위원장이 은행 가계대출의 대부분이 떼일 염려가 적은 주택담보대출(주담대)에 집중돼 있다며 생산적 금융 활성화를 위해 이를 개선해야 한다고 지적했다.


이 위원장은 19일 정부서울청사에서 열린 대통령 업무보고에서 "국내 금융회사들이 땅 짚고 헤엄치기식으로 땅이나 집을 담보로 잡고 돈을 빌려주고 이자를 먹는 것이 주축이 돼고 있다"는 이재명 대통령의 지적에 대해 이같이 답했다.

이 위원장은 "은행권 가계 대출의 70%가 주택담보대출로, 가장 편하고 떼일 염려가 적으니 그쪽으로 편중되는데 한국 경제 전체에 어느 정도 도움을 주는지 (의문)"이라며 제도 개혁에 나설 것이라고 말했다.


이 대통령은 "은행 자금이 기업 영역, 생산적 영역에 돈이 흘러가야 하는데 이게 전부 민간 소비 영역에 다 몰려 있다는 것 아니냐"며 "시정을 좀 해야 하는 게 맞다"고 주문했다.




이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
