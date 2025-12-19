본문 바로가기
[속보]이억원 "150조 국민성장펀드, 1차 메가프로젝트로 AI 등 7건"

이창환기자

입력2025.12.19 13:54

수정2025.12.19 13:56

[속보]이억원 "150조 국민성장펀드, 1차 메가프로젝트로 AI 등 7건"
이억원 금융위원장이 150조원 국민성장펀드의 1차 메가프로젝트로 인공지능(AI)과 반도체, 이차전지 등 경제적 파급효과가 큰 7건을 선정해 지원한다고 19일 대통령 업무보고에서 밝혔다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

