소노아임레디, '웹어워드 코리아 2025' 고객서비스 부문 대상

소노스테이션의 토탈 라이프케어 서비스 브랜드 소노아임레디는 '웹어워드 코리아 2025' 고객서비스 부문 회원서비스 분야에서 대상을 받았다고 19일 밝혔다.

웹어워드 코리아는 한국인터넷전문가협회가 주관하는 국내 대표 웹 서비스 평가 시상으로, 매년 약 4000여명의 웹 전문가 평가위원단이 비주얼, 콘텐츠, 사용성, 기술력, 혁신성 등 다양한 지표를 바탕으로 분야별 우수 웹 서비스를 선정한다.

소노아임레디는 '웹어워드 코리아 2025' 고객서비스 부문 회원서비스 분야에서 대상을 받았다.

소노아임레디는 올해 3월 전면 새로 단장한 공식 웹사이트를 통해 사용자 경험 전반의 혁신성을 인정받아 수상의 영예를 안았다. 구체적으로 직관적인 UI/UX 구현, 만기 회원을 포함한 고객 유형별 맞춤형 페이지 구성, 다이렉트 가입 프로세스와 회원 관리용 CMS 기능을 도입해 운영 효율성을 강화한 점을 높이 평가받았다고 설명했다.

새롭게 개편된 공식 웹사이트는 '경험 기반 맞춤형 서비스 플랫폼'으로의 진화를 목표로 설계됐다. 상품 가입 여부와 관심도에 따라 맞춤형 사용자 여정을 제공하고, 가입부터 장례 신청까지의 전 과정을 하나로 통합했다. 웹사이트 내 상조, 여행, 웨딩 등 다양한 서비스 콘텐츠를 균형감 있게 노출하고, 장례지도사의 태블릿 상담 환경을 고려한 전용 상담 페이지도 강화했다.

소노스테이션 관계자는 "앞으로도 고객의 니즈를 선제적으로 파악해 차별화된 디지털 경험을 제공하고, 브랜드 성장과 고객 만족을 함께 추구해 나가겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



