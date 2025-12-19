[포토] 민주 최고위원 후보자들 '공명선거 실천 서약식'

이성윤(왼쪽부터), 문정복, 유동철, 이건태, 강득구 더불어민주당 최고위원 후보자들이 19일 국회에서 열린 공명선거 실천 서약식에서 서약서를 들고 기념 촬영하고 있다.







