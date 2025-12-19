대구지방보훈청, ‘2026년 이달의 현충시설’ 12곳 선정

국채보상운동기념비부터 항일의사동산까지…월별 홍보로 역사·보훈 가치 확산

국가보훈부 대구지방보훈청(청장 김종술)은 지난 18일 정부대구합동청사에서 2026년 '이달의 현충시설' 선정위원회를 열어 12곳을 선정했다.

이 위원회는 2026년 한 해 동안 매달 의미 있는 지역 현충시설을 선정해 체계적으로 홍보하기 위해 마련됐다. 회의에는 경북호국보훈재단, 광복회, 대구광역시 등 관계 기관이 참여해 총 12개 현충시설을 선정하고, 월별 1개소씩 소개하는 방식으로 홍보를 병행하기로 했다.

선정된 현충시설은 ▲1월 국채보상운동기념비를 시작으로 ▲2월 이승희 선생 생가 ▲3월 인동 3·12 독립만세운동기념탑 ▲4월 석주 이상룡 구국운동기념비 ▲5월 우강 송종익 선생상 ▲6월 낙동강승전기념관 ▲7월 왜관지구전승비 ▲8월 박희광 선생 동상 ▲9월 경산시 현충공원 ▲10월 대구호국순직경찰추모비 ▲11월 순국의사 장진홍 선생 기념비 ▲12월 항일의사동산이다.

대구지방보훈청은 이들 현충시설을 중심으로 온·오프라인 홍보와 연계 프로그램을 추진해 지역민의 접근성을 높이고, 역사 교육의 장으로서 현충시설의 역할을 강화할 계획이다.

대구지방보훈청 관계자는 "현충시설은 우리 지역의 소중한 역사 교육 현장"이라며 "많은 시민이 현충시설을 찾아 광복의 의미와 나라사랑 정신을 자연스럽게 되새기는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

대구지방보훈청 '2026년 이달의 현충시설' 선정위원회를 열고 기념촬영하고 있다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



